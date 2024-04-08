Укрнафта пробурить ще дві розвідувальні свердловини у західних областях

ПАТ "Укрнафта" готує майданчик для буріння двох розвідувальних свердловин на заході України.

В Україні добуватимуть більше нафти

Загальний початковий видобуток має становити 41 т нафти на добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі триває підготовка до буріння двох свердловин на заході України.

Початковий видобуток нафти першою свердловиною має становити 16 т на добу. Другої — 25 т на добу.

За результатами 2023 року чистий прибуток компанії склав 23,6 млрд грн.

"Укрнафта" запустила нову свердловину з добовим дебітом понад 50 т

ПАТ "Укрнафта" запустило в роботу нову свердловину на сході України з початковим дебітом 51,4 т на добу.

Гендиректор підприємства Сергій Корецький зазначив, що роботи велись власним буровим вертатом компанії, а в процесі буріння були задіяні розробки "Укрнафти". Відділ промислової хімії та аналізу керну на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів.

Це дозволило зменшити коєфіцієнт кавернозності стовбура та мінімізувати витрати на хімреагенти і матеріали, що зекономило компанії мільйони гривень. Поширити

Загальна глибина нової розвідувальної свердловини становить 2919 метрів, початковий дебіт - 51,4 тонни на добу.