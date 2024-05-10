"Укрпочта" будет продавать на аукционах посылки, которые за полгода никто не забрал
Категория
Украина
Дата публикации

"Укрпочта" будет продавать на аукционах посылки, которые за полгода никто не забрал

Укрпочта
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Источник:  online.ua

"Укрпочта" теперь будет выставлять на продажу в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale посылки, которые никто не забрал в течение шести месяцев.

Продажа невостребованных посылок

Отмечается, что посылки, которые получатель не унес в течение двух недель, "Укрпочта" отправляет обратно отправителю.

Однако если отправитель в течение двух недель также не отнимает посылку, то она попадает на специально оборудованный склад, где хранится полгода.

За это время получатель и отправитель вправе по заявлению получить посылку.

Если они этого не сделали, то теперь посылка может быть продана на аукционе.

В компании объясняют, что так получат возможность компенсировать расходы, понесенные на логистику и хранение почтовых отправлений.

Начальная цена за каждую невостребованную посылку будет десять гривен.

Посылки будут объединены в паллеты, содержащие до 100 посылок. Их будут продавать как один лот.

Отмечается, что лоты будут формироваться случайно, а все посылки будут продаваться нераспакованными с удалением адресной информации.

Ни "Укрпочта", ни потенциальные покупатели к оглашению результатов аукциона не будут знать, что содержат посылки.

В то же время, для устранения возможности коррупции по формированию лотов работники компании не смогут участвовать в аукционах.

Раньше такие почтовые отправления просто уничтожались. Теперь согласно законодательству мы можем продать эти посылки и компенсировать затраты на их логистику и хранение, как это делают в большинстве стран мира, — сказал гендиректор компании Игорь Смилянский.

Компания сообщила, что такой шаг — внедрение международных практик.

Такой подход, сообщает "Укрпочта", распространен среди международных почтовых операторов и логистических компаний, таких как Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail и многих других.

"Укрпочта" добавляет, что мошенники часто рассылают SMS-сообщение с предложением приобрести одну посылку. Однако на аукционах компании будут продавать только групповые лоты.

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