"Укрпошта" продаватиме на аукціонах посилки, які за пів року ніхто не забрав

"Укрпошта" відтепер буде виставляти на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale посилки, які ніхто не забрав упродовж шести місяців.

Продаж незатребуваних посилок

Зазначається, що посилки, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, "Укрпошта" відправляє назад відправнику.

Однак якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона потрапляє на спеціально облаштований склад, де зберігається пів року.

За цей час отримувач і відправник мають право за заявою отримати посилку.

Якщо вони цього не зробили, то відтепер посилка може бути продана на аукціоні.

У компанії пояснюють, що так отримають можливість компенсувати витрати, які понесли на логістику та зберігання поштових відправлень.

Початкова ціна за кожну незатребувану посилку буде десять гривень.

Посилки будуть об'єднані в палети, які містять до 100 посилок. Їх продаватимуть як один лот.

Зазначається, що лоти формуватимуться випадково, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації.

Ані "Укрпошта", ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що містять посилки.

Водночас для усунення можливості корупції щодо формування лотів працівники компанії не зможуть брати участь в аукціонах.

Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися. Відтепер згідно законодавства ми можемо продати ці посилки і компенсувати витрати на їх логістику та зберігання, як це роблять у більшості країнах світу, — сказав гендиректор компанії Ігор Смілянський. Поширити

Компанія повідомила, що такий крок — впровадження міжнародних практик. Такий підхід, повідомляє "Укрпошта", є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших.

"Укрпошта" додає, що шахраї часто розсилають СМС-повідомлення з пропозицією придбати одну посилку. Однак на аукціонах компанії продаватимуть тільки групові лоти.