16 января умер режиссер-сценарист Дэвид Линч, радикализовавший американское кино с помощью мрачного, сюрреалистического художественного видения в таких фильмах, как «Голубой бархат» и «Малхолланд-драйв», а также сериале «Твин Пикс». Гениальному режиссеру было 78 лет.

Умер культовый режиссер Дэвид Линч

В 2024 году Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких после того, как он всю жизнь курил, и, по всей вероятности, он больше не сможет выходить из дома, чтобы режиссировать.

Его семья объявила о его смерти в сообщении на Facebook, написав:

В мире теперь большая дыра, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил, "Смотри на пончик, а не на дыру".

Телешоу «Твин Пикс» и такие фильмы, как «Голубой бархат», «Затерянное шоссе» и «Малхолланд Драйв», объединили элементы ужасов, фильма нуар, whodunit и классического европейского сюрреализма. Линч сплетал истории, похожие на его испанского предшественника Луиса Бунюэля, вытекавших из собственной непроницаемой логики.

Дэвид Линч

Что известно о Дэвиде Линче

Дэвид Линч — американский кинорежиссер, музыкант, художник и актер.

Его ленты отличаются элементами сюрреализма, атмосферой ужаса и бреда, странными и отвратительными образами и оригинальной музыкой.

Линч получил номинации на премию "Оскар" за лучшую режиссуру за фильмы "Человек-слон" (1980), "Синий бархат" (1986) и "Малголленд-драйв" (2001).

Его фильм "Дикие сердцем" (1990) получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Среди других известных фильмов — "Дюна" (1984), "Утерянное шоссе" (1997) и "Внутренняя империя" (2006).

Линч и Марк Фрост создали сериал "Твин Пикс" (1990-1991), и он также был соавтором сценария и режиссером приквела "Твин Пикс: Огня, иди со мной" (1992) и сериала "Твин Пикс: Возвращение" (2017). Поделиться

Линч получил многочисленные награды, в частности, "Золотого льва" за жизненные достижения в 2006 году и почетную премию "Оскар" в 2019 году.

Группа критиков, созванная газетой The Guardian, в 2007 году объявила, что "после всех дискуссий никто не может отрицать вывод о том, что Дэвид Линч является важнейшим кинорежиссером современной эпохи".

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, Линч выступил с поддержкой украинского народа и осудил страну-агрессору.