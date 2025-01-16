16 cічня помер режисер-сценарист Девід Лінч, який радикалізував американське кіно за допомогою похмурого, сюрреалістичного художнього бачення у таких фільмах, як «Блакитний оксамит» і «Малхолланд-драйв», а також серіалі «Твін Пікс». Геніальному митцю було 78.
Головні тези:
- Девід Лінч радикалізував американське кіно за допомогою сюрреалістичного художнього бачення у таких фільмах, як «Блакитний оксамит» і «Малхолланд-драйв».
- Режисер створив серіал «Твін Пікс», який став культовим у кінематографі завдяки поєднанню жанрів жахів, фільму нуар та класичного сюрреалізму.
- Лінч отримав численні нагороди: Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю та Золотого лева за життєві досягнення.
- Підтримав український народ під час вторгнення Росії.
Помер культовий режисер Девід Лінч
У 2024 році Лінч розповів, що у нього діагностували емфізему легенів після того, як він усе життя курив, і, ймовірно, він більше не зможе виходити з дому, щоб режисерувати.
Його родина оголосила про його смерть у дописі на Facebook, написавши:
У світі тепер велика діра, коли його більше немає з нами. Але, як він казав, «Дивись на пончик, а не на дірку».
Телешоу «Твін Пікс» і такі фільми, як «Блакитний оксамит», «Загублене шосе» та «Малхолланд Драйв» поєднали елементи жахів, фільму нуар, whodunit і класичного європейського сюрреалізму. Лінч сплітав історії, схожі на його іспанського попередника Луїса Бунюеля, які випливали з власної непроникної логіки.
Що відомо про Девіда Лінча
Девід Лінч — американський кінорежисер, музикант, художник і актор.
Його стрічки вирізняються елементами сюрреалізму, атмосферою жаху і марень, дивними й відразливими образами та оригінальною музикою.
Лінч отримав номінації на премію "Оскар" за найкращу режисуру за фільми "Людина-слон" (1980), "Синій оксамит" (1986) та "Малголленд-драйв" (2001).
Його фільм "Дикі серцем" (1990) отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. Серед інших відомих фільмів — "Дюна" (1984), "Загублене шосе" (1997) та "Внутрішня імперія" (2006).
Лінч отримав численні нагороди, зокрема "Золотого лева" за життєві досягнення у 2006 році та почесну премію "Оскар" у 2019 році.
Група критиків, скликана газетою The Guardian, 2007 року оголосила, що "після всіх дискусій ніхто не може заперечити висновок про те, що Девід Лінч є найважливішим кінорежисером сучасної епохи".
У лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Лінч виступив із підтримкою українського народу та засудив країну-агресорку.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-