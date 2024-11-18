Відомий американський режисер Девід Лінч, який палив з 8 років та тільки нещодавно зміг позбавитись шкідливої звички, переносить важке захворювання - емфізему.

Що відомо про боротьбу Лінча із важкою хворобою легенів

Зокрема, емфізему у режисера виявили у 2022 році. Тривале паління протягом майже усього життя призвело до того, що легені Лінч стали нездатні самостійно функціонувати.

За інформацією журналістів видання, навіть після оголошення важкого діагнозу Лінч продовжував палити цигарки.

Режисер підкреслює, що багато разів намагався покінчити зі шкідливою звичкою, однак у стресових ситуація знову повертався до цигарок.

Я побачив застереження, наче воно було написано на стіні: "Ти помреш через тиждень, якщо не кинеш". Я ледь міг рухатися, не задихаючись. Кинути палити було єдиним виходом, — розповідає Лінч. Поширити

Девід Лінч

Відомо, що наразі стан здоров’я режисера ще більше погіршився. Він більше не може переміщатись без кисневої маски.

Я насилу можу пройти через усю кімнату. Наче ходиш із поліетиленовим пакетом на голові, — зізнається Лінч. Поширити

Через хворобу режисер майже не виходить з дому. Попри це, він продовжує працювати над фільмами та навіть планує спробувати режисерувати віддалено.

Якими кінороботами відомий Девід Лінч