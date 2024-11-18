Відомий американський режисер Девід Лінч, який палив з 8 років та тільки нещодавно зміг позбавитись шкідливої звички, переносить важке захворювання - емфізему.
Головні тези:
- Девід Лінч відкрив подробиці своєї боротьби з емфіземою, викликаною тривалим палінням з дитинства.
- Стан здоров’я режисера погіршився, і він вже не може переміщатись без кисневої маски.
- Незважаючи на хворобу, Лінч продовжує працювати над фільмами та має намір режисерувати віддалено.
Що відомо про боротьбу Лінча із важкою хворобою легенів
Зокрема, емфізему у режисера виявили у 2022 році. Тривале паління протягом майже усього життя призвело до того, що легені Лінч стали нездатні самостійно функціонувати.
За інформацією журналістів видання, навіть після оголошення важкого діагнозу Лінч продовжував палити цигарки.
Режисер підкреслює, що багато разів намагався покінчити зі шкідливою звичкою, однак у стресових ситуація знову повертався до цигарок.
Відомо, що наразі стан здоров’я режисера ще більше погіршився. Він більше не може переміщатись без кисневої маски.
Через хворобу режисер майже не виходить з дому. Попри це, він продовжує працювати над фільмами та навіть планує спробувати режисерувати віддалено.
Якими кінороботами відомий Девід Лінч
Девід Лінч — американський режисер, сценарист і художник, відомий своїм сюрреалістичним стилем. Найвідоміші фільми: "Синій оксамит", "Малголленд Драйв", "Людина-слон". Він також створив культовий серіал "Твін Пікс". Лінч отримав численні нагороди, зокрема "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. Окрім кіно, він займався живописом та музикою.
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