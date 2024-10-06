У Гонкозі зафіксували поширення смертоносної бактеріальної інфекції. Зафіксовано вже 4 летальні випадки.
Головні тези:
- У Гонконзі зафіксовано поширення смертельної бактеріальної інфекції, яка призвела до 4 летальних випадків та 91 захворювання.
- Станом на середину вересня у пацієнтів спостерігалися сепсис і абсцеси суглобів, зокрема у людей похилого віку.
- У ЄС та США зафіксовано поширення нового штаму Covid XEC, який може стати домінуючим саме у найближчу зиму. Вже виявлено більше тисячі випадків інфікування.
- Епідеміологи підтверджують тенденцію зростання кількості інфікованих щодня в Гонконзі.
- Чехія має найвищий рівень поширення штаму Covid XEC серед хворих на Covid-19: 16% лабораторних аналізів показали наявність XEC.
Що відомо про поширення смертельно небезпечної інфекції у Гонконзі
На думку епідеміологів, люди могли інфікуватись від прісноводної риби. Наразі вже зафіксовано 91 захворювання.
За інформацією місцевого Центру охорони здоров'я, результати тестування та аналізу зразків прісноводної риби та навколишнього середовища, зібрані на ринках та у водоймах, не дали позитивних результатів на ST 283 (серотип III послідовності типу 283) інвазивної інфекції стрептокока групи B.
Представники центру зазначають, що результати лікарняних обстежень демонструють тенденцію зростання кількості інфікованих щодня.
Що відомо про поширення нового штаму COVID-19 у країнах ЄС та США
Вперше зареєстрований у червні цього року штам коронавірусної інфекції Covid XEC вже помічений у США, Великій Британії, Данії та низці країн ЄС.
Епідеміологи висловлюють занепокоєння, що вже найближчої зими саме цей штам може стати домінуючим.
Науковці ще у серпні спрогнозували, що XEC стане більш поширеним протягом кількох найближчих місяців чи тижнів.
Випадки інфікування ним зареєстровані у США та ще 24 країнах. Загалом зафіксовано 29 випадків зараження.
Найбільш високий рівень поширення зафіксований у Чехії, де 16% лабораторних аналізів серед хворих Covid-19 показали наявність XEC.
Загалом у світі виявили вже більше тисячі випадків інфікування XEC.
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