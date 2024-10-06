У Гонкозі зафіксували поширення смертоносної бактеріальної інфекції. Зафіксовано вже 4 летальні випадки.

Що відомо про поширення смертельно небезпечної інфекції у Гонконзі

На думку епідеміологів, люди могли інфікуватись від прісноводної риби. Наразі вже зафіксовано 91 захворювання.

У п'яти чоловіків і семи жінок у віці від 49 до 97 років, які надійшли до лікарень, здебільшого спостерігалися сепсис і абсцес суглоба. У всіх 91 пацієнта симптоми захворювання з'явилися до середини вересня, а у 70 із них були супутні захворювання, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

Лікарня

За інформацією місцевого Центру охорони здоров'я, результати тестування та аналізу зразків прісноводної риби та навколишнього середовища, зібрані на ринках та у водоймах, не дали позитивних результатів на ST 283 (серотип III послідовності типу 283) інвазивної інфекції стрептокока групи B.

Представники центру зазначають, що результати лікарняних обстежень демонструють тенденцію зростання кількості інфікованих щодня.

Четверо пацієнтів з основними захворюваннями померли, ще четверо перебувають у важкому стані. Сорок три пацієнти перебували в стабільному стані, інші були виписані, — зазначають у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про поширення нового штаму COVID-19 у країнах ЄС та США

Вперше зареєстрований у червні цього року штам коронавірусної інфекції Covid XEC вже помічений у США, Великій Британії, Данії та низці країн ЄС.

Епідеміологи висловлюють занепокоєння, що вже найближчої зими саме цей штам може стати домінуючим.

Науковці ще у серпні спрогнозували, що XEC стане більш поширеним протягом кількох найближчих місяців чи тижнів.

Випадки інфікування ним зареєстровані у США та ще 24 країнах. Загалом зафіксовано 29 випадків зараження.

Найбільш високий рівень поширення зафіксований у Чехії, де 16% лабораторних аналізів серед хворих Covid-19 показали наявність XEC.

Загалом у світі виявили вже більше тисячі випадків інфікування XEC.