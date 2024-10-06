В Гонконге вспышка смертельной болезни. Есть летальные случаи

Что известно о распространении смертельно опасной инфекции в Гонконге

По мнению эпидемиологов, люди могли инфицироваться пресноводной рыбой. В настоящее время уже зафиксировано 91 заболевание.

У пяти мужчин и семи женщин в возрасте от 49 до 97 лет, поступивших в больницы, в основном наблюдались сепсис и абсцесс сустава. У всех 91 пациента симптомы заболевания появились к середине сентября, а у 70 из них были сопутствующие заболевания, подчеркивается в материале. Поделиться

Больница

По информации местного Центра здравоохранения, результаты тестирования и анализа образцов пресноводной рыбы и окружающей среды, собранные на рынках и водоемах, не дали положительных результатов на ST 283 (серотип III последовательности типа 283) инвазивной инфекции стрептококка группы B.

Представители центра отмечают, что результаты больничных обследований демонстрируют тенденцию роста инфицированных ежедневно.

Четверо пациентов с основными заболеваниями скончались, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Сорок три пациента находились в стабильном состоянии, другие были выписаны, отмечают в материале издания. Поделиться

Что известно о распространении нового штамма COVID-19 в странах ЕС и США

Впервые зарегистрированный в июне этого года штамм коронавирусной инфекции Covid XEC уже замечен в США, Великобритании, Дании и ряде стран ЕС.

Эпидемиологи выражают обеспокоенность, что уже в ближайшую зиму именно этот штамм может стать доминирующим.

Ученые еще в августе спрогнозировали, что XEC станет более распространенным в течение нескольких ближайших месяцев или недель.

Случаи инфицирования зарегистрированы в США и еще 24 странах. В общей сложности зафиксировано 29 случаев заражения.

Наиболее высокий уровень распространения зафиксирован в Чехии, где 16% лабораторных анализов среди больных Covid-19 показали наличие XEC.

В общей сложности в мире обнаружили уже более тысячи случаев инфицирования XEC.