В Гонконге вспышка смертельной болезни. Есть летальные случаи
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Гонконге вспышка смертельной болезни. Есть летальные случаи

Гонконг
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Источник:  South China Morning Post

В Гонкоге зафиксировано распространение смертоносной бактериальной инфекции. Зафиксировано уже 4 летальных исхода.

Главные тезисы

  • В Гонконге зафиксировано распространение опасной бактериальной инфекции, приведшей к 4 летальным случаям и 91 заболеванию, вызывая симптомы сепсиса и абсцессов суставов.
  • По данным исследований, предполагается, что люди могли заразиться инфекцией через употребление пресноводной рыбы.
  • Штамм Covid XEC вызывает беспокойство у эпидемиологов в США, Великобритании, Дании и странах ЕС, возможно, станет доминирующим в зимний период.
  • Чехия имеет высокий уровень распространения штамма Covid XEC среди больных Covid-19, что поднимает общий уровень тревоги.
  • Эпидемиологи наблюдают тенденцию роста числа зараженных в Гонконге и увеличение случаев заражения новым штаммом XEC в мире.

Что известно о распространении смертельно опасной инфекции в Гонконге

По мнению эпидемиологов, люди могли инфицироваться пресноводной рыбой. В настоящее время уже зафиксировано 91 заболевание.

У пяти мужчин и семи женщин в возрасте от 49 до 97 лет, поступивших в больницы, в основном наблюдались сепсис и абсцесс сустава. У всех 91 пациента симптомы заболевания появились к середине сентября, а у 70 из них были сопутствующие заболевания, подчеркивается в материале.

В Гонконге стремительно распространяется смертельная инфекция
Больница

По информации местного Центра здравоохранения, результаты тестирования и анализа образцов пресноводной рыбы и окружающей среды, собранные на рынках и водоемах, не дали положительных результатов на ST 283 (серотип III последовательности типа 283) инвазивной инфекции стрептококка группы B.

Представители центра отмечают, что результаты больничных обследований демонстрируют тенденцию роста инфицированных ежедневно.

Четверо пациентов с основными заболеваниями скончались, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Сорок три пациента находились в стабильном состоянии, другие были выписаны, отмечают в материале издания.

Что известно о распространении нового штамма COVID-19 в странах ЕС и США

Впервые зарегистрированный в июне этого года штамм коронавирусной инфекции Covid XEC уже замечен в США, Великобритании, Дании и ряде стран ЕС.

Эпидемиологи выражают обеспокоенность, что уже в ближайшую зиму именно этот штамм может стать доминирующим.

Ученые еще в августе спрогнозировали, что XEC станет более распространенным в течение нескольких ближайших месяцев или недель.

Случаи инфицирования зарегистрированы в США и еще 24 странах. В общей сложности зафиксировано 29 случаев заражения.

Наиболее высокий уровень распространения зафиксирован в Чехии, где 16% лабораторных анализов среди больных Covid-19 показали наличие XEC.

В общей сложности в мире обнаружили уже более тысячи случаев инфицирования XEC.

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