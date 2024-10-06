В Гонконге вспышка смертельной болезни. Есть летальные случаи

В Гонкоге зафиксировано распространение смертоносной бактериальной инфекции. Зафиксировано уже 4 летальных исхода.
Главные тезисы
- В Гонконге зафиксировано распространение опасной бактериальной инфекции, приведшей к 4 летальным случаям и 91 заболеванию, вызывая симптомы сепсиса и абсцессов суставов.
- По данным исследований, предполагается, что люди могли заразиться инфекцией через употребление пресноводной рыбы.
- Штамм Covid XEC вызывает беспокойство у эпидемиологов в США, Великобритании, Дании и странах ЕС, возможно, станет доминирующим в зимний период.
- Чехия имеет высокий уровень распространения штамма Covid XEC среди больных Covid-19, что поднимает общий уровень тревоги.
- Эпидемиологи наблюдают тенденцию роста числа зараженных в Гонконге и увеличение случаев заражения новым штаммом XEC в мире.
Что известно о распространении смертельно опасной инфекции в Гонконге
По мнению эпидемиологов, люди могли инфицироваться пресноводной рыбой. В настоящее время уже зафиксировано 91 заболевание.
По информации местного Центра здравоохранения, результаты тестирования и анализа образцов пресноводной рыбы и окружающей среды, собранные на рынках и водоемах, не дали положительных результатов на ST 283 (серотип III последовательности типа 283) инвазивной инфекции стрептококка группы B.
Представители центра отмечают, что результаты больничных обследований демонстрируют тенденцию роста инфицированных ежедневно.
Что известно о распространении нового штамма COVID-19 в странах ЕС и США
Впервые зарегистрированный в июне этого года штамм коронавирусной инфекции Covid XEC уже замечен в США, Великобритании, Дании и ряде стран ЕС.
Эпидемиологи выражают обеспокоенность, что уже в ближайшую зиму именно этот штамм может стать доминирующим.
Ученые еще в августе спрогнозировали, что XEC станет более распространенным в течение нескольких ближайших месяцев или недель.
Случаи инфицирования зарегистрированы в США и еще 24 странах. В общей сложности зафиксировано 29 случаев заражения.
Наиболее высокий уровень распространения зафиксирован в Чехии, где 16% лабораторных анализов среди больных Covid-19 показали наличие XEC.
В общей сложности в мире обнаружили уже более тысячи случаев инфицирования XEC.
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