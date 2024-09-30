По словам доктора медицинских наук у профессора Ольги Голубовской, на всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась угроза распространения новой пандемии в результате так называемой "болезни Х".

Что известно об угрозе новой пандемии

Всё может быть. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию, связанную с этим заболеванием, — предположила Голубовская вероятность пандемии обезьяньей оспы. Поделиться

Эпидемиолог также подтвердила прогноз Комитета по мониторингу и прогнозирования рисков для здоровья Франции, в котором среди самых опасных болезней в течение ближайших 5 лет указываются инфекции, которые могут передаваться от животных людям.

Вакцина

Конечно. Зоонозы — заболевания, передаваемые от животных к человеку, — это самое страшное для нас. Например, одна из болезней, которая тоже обсуждается как возможная болезнь X, — это птичий грипп. Им птицы болеют. Могут заразиться фермеры при тесном контакте. Слава богу, от человека к человеку этот вирус не передается. Но если произойдет мутация, то средняя летальность птичьего гриппа в мире составляет 52%. Это страшные цифры, но у нас есть противовирусные препараты, — подчеркнула Голубовская. Поделиться

Что говорят в ВОЗ

На проходившем в январе этого года Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе представителями ВОЗ было спрогнозировано, что человечество пострадает от новой болезни, на фоне которой COVID-19 покажется не такой страшной.

О ее появлении стало известно еще в 2018 году, когда ВОЗ включила болезнь Х в список заболеваний, которые необходимо исследовать во избежание новой пандемии.

В настоящее время представители ВОЗ считают, что болезнь Х может вызвать в 20 раз больше смертей, чем Covid-19.