Эпидемиолог оценила угрозу новой глобальной пандемии в результате болезни Х
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Эпидемиолог оценила угрозу новой глобальной пандемии в результате болезни Х

Эпидемиологи
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Источник:  OBOZ.UA

По словам доктора медицинских наук у профессора Ольги Голубовской, на всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась угроза распространения новой пандемии в результате так называемой "болезни Х".

Главные тезисы

  • Эпидемиологи обсуждают угрозу новой глобальной пандемии из-за болезни Х, которая может быть передана от животных к людям.
  • ВОЗ предупреждает о возможности пандемии болезни Х, которая может вызвать гораздо больше смертей, чем Covid-19.
  • Противовирусные препараты играют важную роль в контроле приближенных пандемий, утверждает опытная эпидемиолог Ольга Голубовская.
  • Эпидемиологи выражают беспокойство по поводу заболеваний зоонозного происхождения, которые могут вызвать новые глобальные пандемии.
  • Представители ВОЗ призывают к исследованиям и контролю болезни Х для предотвращения серьезных катастроф в будущем.

Что известно об угрозе новой пандемии

Всё может быть. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию, связанную с этим заболеванием, — предположила Голубовская вероятность пандемии обезьяньей оспы.

Эпидемиолог также подтвердила прогноз Комитета по мониторингу и прогнозирования рисков для здоровья Франции, в котором среди самых опасных болезней в течение ближайших 5 лет указываются инфекции, которые могут передаваться от животных людям.

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Конечно. Зоонозы — заболевания, передаваемые от животных к человеку, — это самое страшное для нас. Например, одна из болезней, которая тоже обсуждается как возможная болезнь X, — это птичий грипп. Им птицы болеют. Могут заразиться фермеры при тесном контакте. Слава богу, от человека к человеку этот вирус не передается. Но если произойдет мутация, то средняя летальность птичьего гриппа в мире составляет 52%. Это страшные цифры, но у нас есть противовирусные препараты, — подчеркнула Голубовская.

Что говорят в ВОЗ

На проходившем в январе этого года Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе представителями ВОЗ было спрогнозировано, что человечество пострадает от новой болезни, на фоне которой COVID-19 покажется не такой страшной.

О ее появлении стало известно еще в 2018 году, когда ВОЗ включила болезнь Х в список заболеваний, которые необходимо исследовать во избежание новой пандемии.

В настоящее время представители ВОЗ считают, что болезнь Х может вызвать в 20 раз больше смертей, чем Covid-19.

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