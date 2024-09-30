По словам доктора медицинских наук у профессора Ольги Голубовской, на всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждалась угроза распространения новой пандемии в результате так называемой "болезни Х".
Главные тезисы
- Эпидемиологи обсуждают угрозу новой глобальной пандемии из-за болезни Х, которая может быть передана от животных к людям.
- ВОЗ предупреждает о возможности пандемии болезни Х, которая может вызвать гораздо больше смертей, чем Covid-19.
- Противовирусные препараты играют важную роль в контроле приближенных пандемий, утверждает опытная эпидемиолог Ольга Голубовская.
- Эпидемиологи выражают беспокойство по поводу заболеваний зоонозного происхождения, которые могут вызвать новые глобальные пандемии.
- Представители ВОЗ призывают к исследованиям и контролю болезни Х для предотвращения серьезных катастроф в будущем.
Что известно об угрозе новой пандемии
Эпидемиолог также подтвердила прогноз Комитета по мониторингу и прогнозирования рисков для здоровья Франции, в котором среди самых опасных болезней в течение ближайших 5 лет указываются инфекции, которые могут передаваться от животных людям.
Что говорят в ВОЗ
На проходившем в январе этого года Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе представителями ВОЗ было спрогнозировано, что человечество пострадает от новой болезни, на фоне которой COVID-19 покажется не такой страшной.
О ее появлении стало известно еще в 2018 году, когда ВОЗ включила болезнь Х в список заболеваний, которые необходимо исследовать во избежание новой пандемии.
В настоящее время представители ВОЗ считают, что болезнь Х может вызвать в 20 раз больше смертей, чем Covid-19.
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