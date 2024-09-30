За словами доктора медичних наук у професора Ольги Голубовської, на сесвітньому економічному форумі в Давосі обговорювалась загроза поширення нової пандемії внаслідок так званої “хвороби Х”.
Головні тези:
- Епідеміологи підтверджують можливу нову пандемію через хворобу Х, яка може бути передана від тварин до людей.
- Не виключено, що хвороба Х може викликати значно більше смертей, ніж COVID-19, за даними ВООЗ.
- Захворювання зоонозного походження стають все небезпечнішими для людей, оскільки можуть спричинити нові глобальні пандемії.
- Наявність противірусних препаратів важлива для контролю наближених пандемій, стверджує досвідчена епідеміолог Ольга Голубовська.
- Представники ВООЗ попереджають про необхідність дослідження та зовнішнього контролю хвороби Х, щоб уникнути серйозних катастроф.
Що відомо про загрозу нової пандемії
Епідеміолог також підтвердила прогноз Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров'я Франції, у якому серед найнебезпечніших хвороб протягом найближчих 5 років вказуються інфекції, які можуть передаватись від тварин до людей.
Що кажуть у ВООЗ
На Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, які проходив у січні цього року, представниками ВООЗ було спрогнозовано, що людство постраждає від нової хвороби, на тлі якої COVID-19 здасться не такою страшною.
Про її появу стало відомо ще в 2018 році, коли ВООЗ включила хворобу Х в список захворювань, які необхідно досліджувати, щоб уникнути нової пандемії.
Зараз представники ВООЗ вважають, що хвороба Х може викликати в 20 разів більше смертей, ніж Covid-19.
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