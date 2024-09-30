Епідеміолог оцінила загрозу нової глобальної пандемії внаслідок хвороби Х
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Епідеміолог оцінила загрозу нової глобальної пандемії внаслідок хвороби Х

Епідеміологи
Джерело:  OBOZ.UA

За словами доктора медичних наук у професора Ольги Голубовської, на сесвітньому економічному форумі в Давосі обговорювалась загроза поширення нової пандемії внаслідок так званої “хвороби Х”. 

Головні тези:

  • Епідеміологи підтверджують можливу нову пандемію через хворобу Х, яка може бути передана від тварин до людей.
  • Не виключено, що хвороба Х може викликати значно більше смертей, ніж COVID-19, за даними ВООЗ.
  • Захворювання зоонозного походження стають все небезпечнішими для людей, оскільки можуть спричинити нові глобальні пандемії.
  • Наявність противірусних препаратів важлива для контролю наближених пандемій, стверджує досвідчена епідеміолог Ольга Голубовська.
  • Представники ВООЗ попереджають про необхідність дослідження та зовнішнього контролю хвороби Х, щоб уникнути серйозних катастроф.

Що відомо про загрозу нової пандемії

Усе може бути. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію, пов'язану з цим захворюванням, - припустила Голубовська ймовірність пандемії мавпячої віспи.

Епідеміолог також підтвердила прогноз Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров'я Франції, у якому серед найнебезпечніших хвороб протягом найближчих 5 років вказуються інфекції, які можуть передаватись від тварин до людей.

Епідеміологи припускають пандемію через низку небезпечних хвороб найближчим часом
Вакцина

Звичайно. Зоонози - захворювання, які передаються від тварин до людини, - це найстрашніше для нас. Наприклад, одна з хвороб, яка теж обговорюється як можлива хвороба X, - це пташиний грип. Ним птахи хворіють. Можуть заразитися фермери при тісному контакті. Слава богу, від людини до людини цей вірус не передається. Але якщо відбудеться мутація, то середня летальність від пташиного грипу у світі становить 52%. Це страшні цифри, але в нас є противірусні препарати, - підкреслила Голубовська.

Що кажуть у ВООЗ

На Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, які проходив у січні цього року, представниками ВООЗ було спрогнозовано, що людство постраждає від нової хвороби, на тлі якої COVID-19 здасться не такою страшною.

Про її появу стало відомо ще в 2018 році, коли ВООЗ включила хворобу Х в список захворювань, які необхідно досліджувати, щоб уникнути нової пандемії.

Зараз представники ВООЗ вважають, що хвороба Х може викликати в 20 разів більше смертей, ніж Covid-19.

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