Известный американский режиссер Дэвид Линч, куривший с 8 лет и только недавно избавившийся от вредной привычки, переносит тяжелое заболевание - эмфизему.

Что известно о борьбе Линча с тяжелой болезнью легких

В частности, эмфизему у режиссера обнаружили в 2022 году. Длительное курение почти всю жизнь привело к тому, что легкие Линч стали неспособны самостоятельно функционировать.

По информации журналистов издания, даже после объявления тяжелого диагноза Линч продолжал курить сигареты.

Режиссер подчеркивает, что много раз пытался покончить с вредной привычкой, однако в стрессовых ситуациях снова возвращался к сигаретам.

Я увидел оговорку, будто оно было написано на стене: "Ты умрешь через неделю, если не бросишь". Я едва мог двигаться, не задыхаясь. Бросить курить было единственным выходом, — рассказывает Линч. Поделиться

Дэвид Линч

Известно, что состояние здоровья режиссера еще больше ухудшилось. Он больше не может перемещаться без кислородной маски.

Я с трудом могу пройти через всю комнату. Как будто ходишь с полиэтиленовым пакетом на голове, — признается Линч. Поделиться

Из-за болезни режиссер почти не выходит из дома. Тем не менее, он продолжает работать над фильмами и даже планирует попробовать режиссировать удаленно.

Какими киноработами известен Дэвид Линч