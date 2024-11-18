Культовый американский режиссер Дэвид Линч раскрыл подробности своей тяжелой болезни
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Культовый американский режиссер Дэвид Линч раскрыл подробности своей тяжелой болезни

Дэвид Линч
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Источник:  People

Известный американский режиссер Дэвид Линч, куривший с 8 лет и только недавно избавившийся от вредной привычки, переносит тяжелое заболевание - эмфизему.

Главные тезисы

  • Дэвид Линч столкнулся с тяжелой формой эмфиземы легких, вызванной длительным курением с детства.
  • Благодаря избавлению от вредной привычки курения, режиссер смог улучшить свое здоровье, хотя его состояние легких продолжает ухудшаться.
  • Несмотря на болезнь, Дэвид Линч продолжает работать над фильмами и даже планирует режиссировать удаленно из-за ограниченной подвижности.

Что известно о борьбе Линча с тяжелой болезнью легких

В частности, эмфизему у режиссера обнаружили в 2022 году. Длительное курение почти всю жизнь привело к тому, что легкие Линч стали неспособны самостоятельно функционировать.

По информации журналистов издания, даже после объявления тяжелого диагноза Линч продолжал курить сигареты.

Режиссер подчеркивает, что много раз пытался покончить с вредной привычкой, однако в стрессовых ситуациях снова возвращался к сигаретам.

Я увидел оговорку, будто оно было написано на стене: "Ты умрешь через неделю, если не бросишь". Я едва мог двигаться, не задыхаясь. Бросить курить было единственным выходом, — рассказывает Линч.

Известный режиссер Дэвид Линч рассказал о тяжелой форме эмфиземы легких
Дэвид Линч

Известно, что состояние здоровья режиссера еще больше ухудшилось. Он больше не может перемещаться без кислородной маски.

Я с трудом могу пройти через всю комнату. Как будто ходишь с полиэтиленовым пакетом на голове, — признается Линч.

Из-за болезни режиссер почти не выходит из дома. Тем не менее, он продолжает работать над фильмами и даже планирует попробовать режиссировать удаленно.

Какими киноработами известен Дэвид Линч

Дэвид Линч — американский режиссер, сценарист и художник, известный своим сюрреалистическим стилем. Самые известные фильмы: "Синий бархат", "Малголленд Драйв", "Человек-слон". Он также создал культовый сериал "Твин Пикс". Линч получил многочисленные награды, в частности "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Кроме кино он занимался живописью и музыкой.

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