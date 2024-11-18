Известный американский режиссер Дэвид Линч, куривший с 8 лет и только недавно избавившийся от вредной привычки, переносит тяжелое заболевание - эмфизему.
Главные тезисы
- Дэвид Линч столкнулся с тяжелой формой эмфиземы легких, вызванной длительным курением с детства.
- Благодаря избавлению от вредной привычки курения, режиссер смог улучшить свое здоровье, хотя его состояние легких продолжает ухудшаться.
- Несмотря на болезнь, Дэвид Линч продолжает работать над фильмами и даже планирует режиссировать удаленно из-за ограниченной подвижности.
Что известно о борьбе Линча с тяжелой болезнью легких
В частности, эмфизему у режиссера обнаружили в 2022 году. Длительное курение почти всю жизнь привело к тому, что легкие Линч стали неспособны самостоятельно функционировать.
По информации журналистов издания, даже после объявления тяжелого диагноза Линч продолжал курить сигареты.
Режиссер подчеркивает, что много раз пытался покончить с вредной привычкой, однако в стрессовых ситуациях снова возвращался к сигаретам.
Известно, что состояние здоровья режиссера еще больше ухудшилось. Он больше не может перемещаться без кислородной маски.
Из-за болезни режиссер почти не выходит из дома. Тем не менее, он продолжает работать над фильмами и даже планирует попробовать режиссировать удаленно.
Какими киноработами известен Дэвид Линч
Дэвид Линч — американский режиссер, сценарист и художник, известный своим сюрреалистическим стилем. Самые известные фильмы: "Синий бархат", "Малголленд Драйв", "Человек-слон". Он также создал культовый сериал "Твин Пикс". Линч получил многочисленные награды, в частности "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Кроме кино он занимался живописью и музыкой.
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