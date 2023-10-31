Умеров анонсировал важное решение о производстве оружия в Украине

Глава Минобороы Рустем Умеров и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин обсудили увеличение производства оружия для фронта и сотрудничество с иностранными партнерами.
Оружия в Украине будет больше
Министры обсудили увеличение производства оружия для фронта и кооперации с иностранными партнерами.
Альянс оборонных индустрий
Напомним, 29 сентября в Киеве прошел первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1). Мероприятие объединило 252 компании из более чем 30 стран.
На этом форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров, а также украинских государственных и частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.
В общей сложности к созданному по инициативе Украины Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 59 иностранных компаний из 23 стран мира.
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