Умеров анонсировал важное решение о производстве оружия в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров анонсировал важное решение о производстве оружия в Украине

Рустем Умеров
заседание
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Глава Минобороы Рустем Умеров и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин обсудили увеличение производства оружия для фронта и сотрудничество с иностранными партнерами.

Оружия в Украине будет больше

С командой провели встречу с министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Александром Камышиным и его командой, - написал Умеров.

Министры обсудили увеличение производства оружия для фронта и кооперации с иностранными партнерами.

Оружия будет больше!, - подчеркнул глава Минобороны.

Альянс оборонных индустрий

Напомним, 29 сентября в Киеве прошел первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1). Мероприятие объединило 252 компании из более чем 30 стран.

На этом форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров, а также украинских государственных и частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

В общей сложности к созданному по инициативе Украины Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 59 иностранных компаний из 23 стран мира.

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