Умєров анонсував важливе рішення щодо виробництва зброї в Україні

Глава Міноборои Рустем Умєров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін обговорили збільшення виробництва зброї для фронту та співпрацю з іноземними партнерами.

Зброї в Україні буде більше

З командою провели зустріч з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним і його командою, - написав Умєров. Поширити

Міністри обговорили збільшення виробництва зброї для фронту та кооперацію з іноземними партнерами.

Зброї буде більше!, - наголосив глава Міноборони. Поширити

Альянс оборонних індустрій

Нагадаємо, 29 вересня у Києві відбувся перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1). Захід об'єднав 252 компанії із понад 30 країн.

На цьому форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій із держав-партнерів, а також українських державних та приватних підприємств оборонно-промислового комплексу.

У ході форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

Загалом до створеного за ініціативи України Альянсу оборонних індустрій уже долучилися 59 іноземних компаній із 23 країн світу.