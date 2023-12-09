Уникальный экстрим. Чемпион мира спрыгнул с бассейна на крыше небоскреба — видео

43-летний американец Брайан Грабб вошел в историю экстремального спорта. Он прыгнул из бассейна на 77-м этаже отеля в Дубае, разогнавшись с помощью дрона.

Прыжок с небоскреба в Дубае: что известно

Трехкратный чемпион мира по вейкскейту Брайан Грабб вошел в историю экстремального спорта, исполнив уникальный трюк. 43-летний американец спрыгнул из бассейна, расположенного на 77-м этаже отеля Address Beach Resort в Дубае (294 м), разогнавшись с помощью дрона.

Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Прыжок с парашютом из небоскреба Грабб вывел на совсем другой уровень. До Брайана никто не использовал подобное сочетание дрона и доски, что стало новым словом для экстрима.

Брайан Грабб обрел популярность еще в нулевых, став звездой вейкскейтинга — экстремального вида спорта, заключающегося в выполнении различных трюков на воде с помощью короткой доски (это одна из вариаций вейкбординга, разница в отсутствии креплений).

Американец устраивал заезды в разных необычных местах – на рисовых полях на Филиппинах, горных потоках в Словении, на подземной реке США.

А последние семь лет готовил проект WakeBASE, требовавший навыков вейкскейтера и бейсджампера. За плечами спортсмена было 26 прыжков, но на фоне асов этого вида спорта, совершивших тысячи успешных приземлений, это не результат.

Во время подготовки к трюку в Дубае Брайан совершил еще более сотни полетов с высотных объектов.

Фридайверка Садурская попала в Национальный Реестр Рекордов Украины

О регистрации рекорда рассказала руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Фейсбуке.

На глубине, на которую погрузилась фридайвер Екатерина Садурская, уже нет никого. Представьте, – только вы и бездна. И ни одного человека, который мог бы вам помочь, если все пойдет не так... Страховка «заканчивается» на глубине 40 метров. А поднялась на поверхность – уже абсолютной мировой рекордсменкой! Поделиться

Отныне мировой рекорд Екатерины Садурской внесен в Национальный Реестр Рекордов как мировое достижение всей Украины.