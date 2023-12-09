Уникальный экстрим. Чемпион мира спрыгнул с бассейна на крыше небоскреба — видео

43-летний американец Брайан Грабб вошел в историю экстремального спорта. Он прыгнул из бассейна на 77-м этаже отеля в Дубае, разогнавшись с помощью дрона.
Прыжок с небоскреба в Дубае: что известно
Трехкратный чемпион мира по вейкскейту Брайан Грабб вошел в историю экстремального спорта, исполнив уникальный трюк. 43-летний американец спрыгнул из бассейна, расположенного на 77-м этаже отеля Address Beach Resort в Дубае (294 м), разогнавшись с помощью дрона.
Об этом спортсмен сообщил в Instagram.
Прыжок с парашютом из небоскреба Грабб вывел на совсем другой уровень. До Брайана никто не использовал подобное сочетание дрона и доски, что стало новым словом для экстрима.
Брайан Грабб обрел популярность еще в нулевых, став звездой вейкскейтинга — экстремального вида спорта, заключающегося в выполнении различных трюков на воде с помощью короткой доски (это одна из вариаций вейкбординга, разница в отсутствии креплений).
Американец устраивал заезды в разных необычных местах – на рисовых полях на Филиппинах, горных потоках в Словении, на подземной реке США.
А последние семь лет готовил проект WakeBASE, требовавший навыков вейкскейтера и бейсджампера. За плечами спортсмена было 26 прыжков, но на фоне асов этого вида спорта, совершивших тысячи успешных приземлений, это не результат.
Во время подготовки к трюку в Дубае Брайан совершил еще более сотни полетов с высотных объектов.
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Отныне мировой рекорд Екатерины Садурской внесен в Национальный Реестр Рекордов как мировое достижение всей Украины.
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