Унікальний екстрим. Чемпіон світу зістрибнув з басейну на даху хмарочоса — відео

43-річний американець Браян Грабб увійшов до історії екстремального спорту. Він плигнув з басейну на 77-му поверсі готелю у Дубаї, розігнавшись за допомогою дрону.

Стрибок з хмарочоса в Дубаї: що відомо

Триразовий чемпіон світу з вейкскейту Браян Грабб увійшов до історії екстремального спорту, виконавши унікальний трюк. 43-річний американець зістрибнув з басейну, розташованого на 77-му поверсі готелю Address Beach Resort у Дубаї (294 м), розігнавшись за допомогою дрону.

Про це спортсмен повідомив у Instagram.

Стрибок з парашутом з хмарочоса Грабб вивів на зовсім інший рівень. До Брайана ніхто не використав подібне поєднання дрону та дошки, що стало новим словом для екстриму.

Браян Грабб здобув популярність ще в нульових, ставши зіркою вейкскейтингу — екстремального виду спорту, який полягає у виконанні різних трюків на воді за допомогою короткої дошки (це одна з варіацій вейкбордингу, різниця у відсутності кріплень).

Американець влаштовував заїзди у різних незвичайних місцях – на рисових полях на Філіппінах, на гірських потоках у Словенії, на підземній річці США.

А останні сім років готував проект WakeBASE, який вимагав навичок вейкскейтера та бейсджампера. За плечима спортсмена було 26 стрибків, але на тлі асів цього виду спорту, які зробили тисячі успішних приземлень, це не є результатом.

Під час підготовки до трюку в Дубаї Браян здійснив ще понад сотню польотів з висотних об'єктів.

Фрідайверка Садурська потрапила до Національного Реєстру Рекордів України

Про реєстрацію рекорду розповіла керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Фейсбуці.

На тій глибині, на яку занурилась фрідайвер Катерина Садурська, уже немає нікого. Уявіть, - лише ви і безодня. І жодної людини, яка могла би вам допомогти, якщо все піде не так... Страхувальники «закінчуються» на глибині 40 метрів.А Катерина на міжнародних змаганнях занурилася на затримці дихання на 76 метрів у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу CNF - з постійною вагою, без ласт і тросу. А піднялася на поверхню - уже абсолютною світовою рекордсменкою! Поширити

Віднині світовий рекорд Катерини Садурської внесений до Національного Реєстру Рекордів як світове досягнення всієї України.