Уникальный скелет доисторического кита обнаружили строители АЭС в США

Строители, возводившие атомную электростанцию "Вогтль" (Plant Vogtle) в Джорджии, обнаружили удивительно хорошо сохранившиеся окаменелости в возрасте 40 миллионов лет. Под слоями земли Джорджии лежали останки странного существа длиной около 4 метров. Сначала рабочие подумали, что эти кости принадлежали нескольким разным животным, чьи останки просто перемешались.

В США обнаружили уникальный скелет протокита

Однако потом палеонтологи присмотрелись повнимательнее. Скелет принадлежал одной особи, жившей примерно 40 миллионов лет назад, когда этот регион находился на дне мелководного доисторического моря.

Находка была сделана в ходе работ на станции "Вогтль" на востоке Джорджии. Позже это место явилось базой для большой атомной электростанции.

Строительная площадка АЭС превратилась в палеонтологические раскопки

Рабочие откопали десятки больших костей. Сначала никто не понимал, кому именно они принадлежали. Останки оказались необычно целыми для морских окаменелостей.

Исследователи из Университета Южной Джорджии быстро присоединились к раскопкам. Это решение оказалось важным. Исследователи поняли, что таз существа больше не был крепко прикреплен к его позвоночнику. Несколько сегментов все еще оставались в своем первоначальном положении под землей.

Останки принадлежали эпохе эоцена. В то время большая часть территории Джорджии находилась под водой. Береговая линия совсем не напоминала современный ландшафт. Теплые мелководные моря покрывали огромные площади юго-востока.

Затем выяснилась еще одна деталь. Существо сочетало в себе черты как древних, так и современных китов. Это сразу изменило направление расследования.

Оно выглядело полностью приспособленным к воде. Его таз больше не был жестко соединен с хребтом. Сегодня эту особенность имеют современные киты. Это указывало на то, что существо проводило почти всю свою жизнь в плавании. Хождение по суше, вероятно, стало для нее невозможным.

Однако на окаменелости все еще просматривались места крепления задних конечностей. Это удивило исследователей. Животное словно застыло между двумя эволюционными стадиями. Еще не полностью современная, но уже и не совсем древняя. Такое сочетание сделало находку очень ценной.

Позже исследователи сравнили эту окаменелость с более древними протокитами из Азии. Сходство стало невозможно игнорировать. Животное из Джорджии, судя по всему, происходило от тех ранних видов. Но она также обладала чертами, ведущими к современным китам. Это помогло ученым проследить миграцию китов древними океанами. Животное, вероятно, плавало, используя вместо плавников мощные задние ноги.

Окаменелость помогла исследователям понять, как полуводные млекопитающие превращались в сухопутных существ. Даже Комиссия по ядерному регулированию захотела разобраться, кем было это животное.

Существо оказалось доисторическим китом, получившим имя Georgiacetus vogtlensis. Его название буквально означает "кит из Джорджии, найденный на станции Уогтль".

Ученые идентифицировали на месте раскопок несколько отдельных особей. Один скелет остался поразительно целым. По оценкам исследователей, длина животного составляла от 3,3 до 4 метров. Один только его череп достигал в длину около 76 сантиметров.

Этот вид жил около 40 миллионов лет назад. Задолго до того, как современные киты эволюционировали в тех, кто они в наше время. Однако исследователи теперь считают, что он находится близко к их родовой линии. Может быть, у самого корня многих современных видов китов.

Более ранние предки китов все еще перемещались между сушей и водой. Георгиацетус (Georgiacetus), судя по всему, являет собой более позднюю стадию. Его тело демонстрировало сильную адаптацию к открытому морю. Однако следы более ветхой анатомии все еще сохранялись. Этот баланс дал исследователям отсутствующий эволюционный снимок.