Унікальний скелет доісторичного кита знайшли будівельники АЕС у США

Будівельники, які зводили атомну електростанцію "Вогтль" (Plant Vogtle) у Джорджії, виявили напрочуд добре збережені скам'янілості віком 40 мільйонів років. Під шарами ґрунту Джорджії лежали останки дивної істоти довжиною близько 4 метрів. Спочатку робітники подумали, що ці кістки належали кільком різним тваринам, чиї останки просто перемішалися.

У США знайшли унікальний скелет протокита

Однак потім палеонтологи придивилися уважніше. Скелет належав одній особині, що жила приблизно 40 мільйонів років тому, коли цей регіон перебував на дні мілководного доісторичного моря, пише

Знахідка була зроблена під час робіт на станції "Вогтль" на сході Джорджії. Пізніше це місце стало базою для великої атомної електростанції.

Будівельний майданчик АЕС перетворився на палеонтологічні розкопки

Робітники відкопали десятки великих кісток. Спочатку ніхто не розумів, кому саме вони належали. Останки виявилися незвично цілими для морських скам'янілостей.

Дослідники з Університету Південної Джорджії швидко долучилися до розкопок. Це рішення виявилося важливим. Дослідники зрозуміли, що таз істоти більше не був міцно прикріплений до її хребта. Кілька сегментів все ще залишалися у своєму первинному положенні під землею.

Останки належали до епохи еоцену. У той час більша частина території Джорджії перебувала під водою. Берегова лінія зовсім не нагадувала сучасний ландшафт. Теплі мілководні моря покривали величезні площі південного сходу.

Потім з'ясувалася ще одна деталь. Істота поєднувала в собі риси як древніх, так і сучасних китів. Це відразу ж змінило напрямок розслідування.

Воно виглядало повністю пристосованим до води. Його таз більше не був жорстко з'єднаний із хребтом. Сьогодні цю ж особливість мають сучасні кити. Це вказувало на те, що істота проводила майже все своє життя у плаванні. Ходіння по суші, ймовірно, стало для неї неможливим.

Проте на скам'янілості все ще проглядалися місця кріплення задніх кінцівок. Це здивувало дослідників. Тварина немов застигла між двома еволюційними стадіями. Ще не повністю сучасна, але вже й не зовсім древня. Таке поєднання зробило знахідку надзвичайно цінною.

Пізніше дослідники порівняли цю скам'янілість із більш древніми протокитами з Азії. Схожість стало неможливо ігнорувати. Тварина з Джорджії, судячи з усього, походила від тих ранніх видів. Але вона також мала риси, що ведуть до сучасних китів. Це допомогло вченим простежити міграцію китів стародавніми океанами. Тварина, ймовірно, плавала, використовуючи замість плавників потужні задні ноги.

Скам'янілість допомогла дослідникам зрозуміти, як напівводні ссавці перетворювалися на сухопутних істот. Навіть Комісія з ядерного регулювання захотіла розібратися, ким була ця тварина.

Істота виявилася доісторичним китом, що отримав ім'я Georgiacetus vogtlensis. Його назва буквально означає "кит з Джорджії, знайдений на станції Вогтль".

Вчені ідентифікували на місці розкопок кілька окремих особин. Один скелет залишився вражаюче цілим. За оцінками дослідників, довжина тварини становила від 3,3 до 4 метрів. Один лише його череп досягав у довжину майже 76 сантиметрів.

Цей вид жив близько 40 мільйонів років тому. Задовго до того, як сучасні кити еволюціонували в тих, ким вони є в наш час. Проте дослідники тепер вважають, що він знаходиться близько до їх родової лінії. Можливо, у самого кореня багатьох сучасних видів китів.

Більш ранні предки китів все ще переміщалися між сушею і водою. Георгіацетус (Georgiacetus), судячи з усього, являє собою більш пізню стадію. Його тіло демонструвало сильну адаптацію до відкритого моря. Однак сліди більш старої анатомії все ще зберігалися. Цей баланс дав дослідникам відсутній еволюційний знімок.