Универсальное оружие Rheinmetall. Зенитки Skynex могут сбивать не только шахеды РФ
Универсальное оружие Rheinmetall. Зенитки Skynex могут сбивать не только шахеды РФ

Skynex
Читати українською
Источник:  Defense Express

Зенитки Skynex от Rheinmetall в Украине сбивают не только дроны типа Shahed, но и такие крылатые ракеты, как Х-101 или "Калибр".

Главные тезисы

  • Система ПВО Skynex от Rheinmetall успешно сбивает как дроны, так и крылатые ракеты, подтверждая свою универсальность.
  • Украина усиливает свою оборону за счет покупки десятков зениток Skynex для защиты от агрессии.
  • Эффективное сбивание крылатых ракет стандартная практика для зенитно-артиллерийских систем, обеспечиваемая высокотехнологичным оборудованием.

Зенитки Skynex могут сбивать российские крылатые ракеты

Эта информация была обнародована генеральным директором концерна Rheinmetall Армином Паппергером во время конференции по результатам третьего квартала 2025 года.

Немецкая зенитка Skynex в Украине доказала возможность сбивания не только российских дронов, как "Шахед" и "Гербера", но и крылатых ракет, как Х-101 или "Калибр". Таким образом, подтверждается универсальность комплекса.

Армин Паппергер

Армин Паппергер

Генеральный директор концерна Rheinmetall

Как отмечается, официально Силы обороны Украины имеют две системы ПВО Skynex и до конца 2025 года должны прибыть еще две.

Издание Defense Express отмечает, что в сбитии дозвуковых крылатых ракет с помощью зенитно-артиллерийских систем нет ничего удивительного. Это достаточно штатный режим работы для таких средств, обеспечиваемый РЛС, системами управления огнем и боеприпасами.

Сообщается, что сейчас Украина имеет несколько Skynex, но на сотни миллионов евро были заказаны самоходные Skyranger 35 с началом поставок якобы в этом году. Так что в будущем больше зениток станут в защиту украинского неба.

Среди бюджетных, но при этом эффективных средств ПВО они дополнят те же американские ЗРК Vampire, которые тоже смогли сбить современную российскую крылатую стелс-ракету Х-69.

