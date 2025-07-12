Воздушные силы показали уничтожение шахедов РФ зенитной пушкой Skynex — видео

В воздушных силах ВСУ показали видео, на котором зенитные артиллерийские комплексы Skynex уничтожают российские ударные беспилотники.

Skynex уничтожает российские шахеды — видео

Зенитный артиллерийский комплекс Skynex компании Rheinmetall на службе в Воздушных силах показывает безупречные результаты по уничтожению вражеских ударных БПЛА.

Время и место работы зенитной установки в ВСУ содержатся в секрете. Поделиться

Судя по видео, производительная работа 35-мм автоматизированной зенитной пушки отлично зарекомендовала себя в борьбе с вражескими беспилотниками.

Skynex — это зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall. Эта система ПВО достаточно новая, поскольку была представлена в ноябре 2021 года.

Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия вроде германских зенитных самоходных установок Gepard. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4 тыс. м и скорострельность 1000 выстрелов в минуту.

В январе сообщалось, что установка ПВО Skynex была передана Украине от Германии вместе с другими вооружениями, что вошло в объявлен новый пакет помощи.