Воздушные силы показали уничтожение шахедов РФ зенитной пушкой Skynex — видео

В воздушных силах ВСУ показали видео, на котором зенитные артиллерийские комплексы Skynex уничтожают российские ударные беспилотники.
Главные тезисы
- Военные ВСУ представили видео с уничтожением российских шахедов с помощью зенитных комплексов Skynex.
- 35-мм автоматизированная пушка Skynex продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с вражескими беспилотниками.
Skynex уничтожает российские шахеды — видео
Зенитный артиллерийский комплекс Skynex компании Rheinmetall на службе в Воздушных силах показывает безупречные результаты по уничтожению вражеских ударных БПЛА.
Судя по видео, производительная работа 35-мм автоматизированной зенитной пушки отлично зарекомендовала себя в борьбе с вражескими беспилотниками.
Skynex — это зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall. Эта система ПВО достаточно новая, поскольку была представлена в ноябре 2021 года.
Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия вроде германских зенитных самоходных установок Gepard. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4 тыс. м и скорострельность 1000 выстрелов в минуту.
В январе сообщалось, что установка ПВО Skynex была передана Украине от Германии вместе с другими вооружениями, что вошло в объявлен новый пакет помощи.
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