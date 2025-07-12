Повітряні сили показали знищення шахедів РФ зенітною гарматою Skynex — відео

Skynex нищить російські шахеди — відео

Зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall на службі в Повітряних силах показує бездоганні результати із знищення ворожих ударних БпЛА.

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Судячи з відео, продуктивна робота 35-мм автоматизованої зенітної гармати відмінно зарекомендувала себе у боротьбі з ворожими безпілотниками.

Skynex — це зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall. Ця система ППО є доволі новою, оскільки була представлена у листопаді 2021 року.

Skynex належить до систем протиповітряної оборони малого радіуса дії на кшталт німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Основним її озброєнням є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4 тис м та скорострільність 1000 пострілів за хвилину.

У січні повідомлялося, що установка ППО Skynex була передана Україні від Німеччини разом з іншими озброєннями, що увійшло до оголошеного нового пакета допомоги.