Повітряні сили показали знищення шахедів РФ зенітною гарматою Skynex — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили показали знищення шахедів РФ зенітною гарматою Skynex — відео

Повітряні Сили ЗСУ
Skynex
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У Повітряних силах ЗСУ показали відео, на якому зенітні артилерійські комплекси Skynex нищать російські ударні безпілотники.

Головні тези:

  • У відео представлено шахеди РФ, які були знищені зенітною гарматою Skynex від Rheinmetall.
  • 35-мм автоматизована зенітна гармата Skynex виявила високу продуктивність у боротьбі з ворожими безпілотниками.

Skynex нищить російські шахеди — відео

Зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall на службі в Повітряних силах показує бездоганні результати із знищення ворожих ударних БпЛА.

Час і місце роботи зенітної установки у ЗСУ тримають у секреті.

Судячи з відео, продуктивна робота 35-мм автоматизованої зенітної гармати відмінно зарекомендувала себе у боротьбі з ворожими безпілотниками.

Skynex — це зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall. Ця система ППО є доволі новою, оскільки була представлена у листопаді 2021 року.

Skynex належить до систем протиповітряної оборони малого радіуса дії на кшталт німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Основним її озброєнням є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4 тис м та скорострільність 1000 пострілів за хвилину.

У січні повідомлялося, що установка ППО Skynex була передана Україні від Німеччини разом з іншими озброєннями, що увійшло до оголошеного нового пакета допомоги.

Через три місяці, вже у квітні, в України з'явився ще один комплекс ППО Skynex, переданий Німеччиною. Ще у лютому 2023 року повідомлялось, що Німеччина передасть Україні дві системи ППО Skynex.

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