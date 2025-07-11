Як добровольцям доєднатись до груп ППО у своїй громаді — алгоритм дій

Кабінет Міністрів України 11 червня схвалив реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряної оборони (ГПО) у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Мета проєкту – посилити спроможності ППО шляхом залучення підготовлених і вмотивованих громадян до виконання завдань протиповітряного захисту.

Як добровольцям долучитися до груп ППО тергромад: алгоритм дій

Міністерство оборони роз’яснює, як добровольцям, які мають бажання стати частиною цих важливих оборонних зусиль, долучитися до цієї ініціативи.

Потенційні добровольці мають звертатися до командира добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) за місцем свого проживання. Якщо ДФТГ відсутнє, можна звернутися до місцевої військової адміністрації з ініціативою щодо його створення спільно з військовими частинами Сил територіальної оборони ЗСУ. Поширити

Для вступу до складу групи протиповітряної оборони необхідно бути учасником ДФТГ і мати відповідним чином укладений контракт члена добровольчого формування територіальної громади.

Членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку) і уклав контракт добровольця територіальної оборони. При цьому членом групи протиповітряної оборони можуть бути виключно громадяни, які не підлягають мобілізації в розумінні статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Кандидати на посади зовнішніх пілотів (операторів) БПЛА повинні мати сертифікат зовнішнього пілота, виданий відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1129 від 1 жовтня 2024 року. Ця вимога не застосовується протягом перших 45 днів з моменту початку реалізації експериментального проєкту, що дозволяє спочатку підписати контракт добровольця, а потім пройти спеціалізоване навчання у сертифікованих школах.

Кандидати на вступ до груп ППО, які використовуватимуть пілотовані повітряні судна, повинні відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам та мати документи, що підтверджують право на виконання функцій щодо пілотування та/або обслуговування відповідних літаків. Члени екіпажу пілотованого повітряного судна призначаються командиром групи протиповітряної оборони за погодженням з Командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Для долучення до груп протиповітряної оборони доброволець має спочатку стати членом ДФТГ. При цьому укладається контракт добровольця ДФТГ. Строк дії такого контракту — 3 роки.

Після включення особи до складу групи протиповітряної оборони до укладеного контракту добровольця територіальної оборони обов'язково вноситься умова про заборону направлення цієї особи для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з протиповітряної оборони. Поширити

Процедура укладання контракту

Подання заяви. Особа, яка виявила бажання стати членом добровольчого формування, подає заяву на ім'я командира добровольчого формування. У заяві зазначається: прізвище та власне ім'я, інформація про реєстрацію місця проживання (перебування), інформація про освіту, інформація про місце роботи або вид діяльності, інформація про військово-облікову спеціальність (за наявності), обґрунтування бажання стати членом добровольчого формування. Перевірка та відбір. Кандидат проходить медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку). Укладення контракту. Після ухвалення рішення командиром добровольчого формування про зарахування до членства з особою укладається контракт добровольця територіальної оборони. Контракт укладається за формою, затвердженою Наказом Міністерства оборони України № 84 від 07.03.2022 року. Складання присяги. Після підписання контракту доброволець складає Присягу добровольця територіальної оборони. Отримання посвідчення. Після завершення всіх процедур добровольцю протягом 30 днів видається посвідчення члена добровольчого формування встановленої форми.

Документи, необхідні для укладання контракту добровольця ДФТГ:

заява щодо членства в добровольчому формуванні

копія документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України)

копія військово-облікового документа (обов'язково для чоловіків та за наявності у жінок)

копія ІПН

документи, що підтверджують підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (якщо приєднується особа, яка не підлягає мобілізації).

Учасники ГПО мають право на отримання додаткової винагороди у розмірі 100 тис гривень на місяць. Виплата здійснюється пропорційно часу участі у заходах з протиповітряної оборони, тобто це не фіксована щомісячна сума, а розрахунок за дні чергування.

На членів груп з протиповітряної оборони, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, поширюються гарантії соціального захисту, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю України, зокрема, щодо збереження місця роботи та посади.