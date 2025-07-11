Как добровольцам присоединиться к группам ПВО в своей громаде — алгоритм действий

Кабинет Министров Украины 11 июня одобрил реализацию экспериментального проекта по созданию групп противовоздушной обороны (ГПО) в составе добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ). Цель проекта – усилить возможности ПВО путем привлечения подготовленных и мотивированных граждан к выполнению задач противовоздушной защиты.

Как добровольцам присоединиться к группам ПВО тергромад: алгоритм действий

Министерство обороны разъясняет, как добровольцам, желающим стать частью этих важных оборонных усилий, присоединиться к этой инициативе.

Потенциальные добровольцы должны обращаться к командиру добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ) по месту жительства. Поделиться

Для вступления в состав группы противовоздушной обороны необходимо быть участником ДФТГ и соответствующим образом заключен контракт члена добровольческого формирования территориальной общины.

Членом добровольческого формирования может быть гражданин Украины от 18 лет, проживающий на территории общины, где действует добровольческое формирование, прошел медицинский, профессиональный и психологический отбор (проверку) и заключил контракт добровольца территориальной обороны. При этом членом группы противовоздушной обороны могут быть исключительно граждане, не подлежащие мобилизации в смысле статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кандидаты на должности внешних пилотов (операторов) БПЛА должны иметь сертификат внешнего пилота, выданный в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1129 от 1 октября 2024 года. Это требование не применяется в первые 45 дней с момента начала реализации экспериментального проекта, позволяющего сначала подписать контракт добровольца, а затем пройти специализированное обучение в сертифицированных школах.

Кандидаты на вступление в группы ПВО, которые будут использовать пилотируемые воздушные суда, должны соответствовать установленным квалификационным требованиям и иметь документы, подтверждающие право выполнения функций по пилотированию и/или обслуживанию соответствующих самолетов. Члены экипажа пилотируемого воздушного судна назначаются командиром группы противовоздушной обороны по согласованию с Командованием ВВС.

Для присоединения к группам противовоздушной обороны доброволец должен сначала стать членом ДФТГ. При этом заключается контракт добровольца ДФТГ.

После включения лица в состав группы противовоздушной обороны в заключенный контракт добровольца территориальной обороны обязательно вносится условие о запрете направления этого лица для выполнения боевых или иных задач, кроме осуществления мер по противовоздушной обороне. Поделиться

Процедура заключения контракта

Подача заявления. Лицо, которое изъявило желание стать членом добровольческого формирования, подает заявление на имя командира добровольческого формирования. В заявлении указывается: фамилия и собственное имя, информация о регистрации места жительства (пребывания), информация об образовании, информация о месте работы или виде деятельности, информация о военно-учетной специальности (при наличии), обоснование желания стать членом добровольческого формирования. Проверка и отбор. Кандидат проходит медицинский, профессиональный и психологический отбор (проверку). Заключение договора. После принятия решения командиром добровольческого формирования о причислении к членству с лицом заключается контракт добровольца территориальной обороны. Контракт заключается по форме, утвержденной Приказом Министерства обороны Украины №84 от 07.03.2022 года. Принесение присяги. После подписания контракта доброволец составляет Присягу добровольца территориальной обороны. Получение удостоверения. После завершения всех процедур добровольцу в течение 30 дней выдается удостоверение члена добровольческого формирования установленной формы.

Документы, необходимые для заключения контракта добровольца ДФТГ:

заявление о членстве в добровольческом формировании

копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины)

копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин и при наличии у женщин)

копия ИНН

документы, подтверждающие основания отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации (если присоединяется лицо, не подлежащее мобилизации).

Участники ГПО имеют право на получение дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. гривен в месяц. Выплата осуществляется пропорционально времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне, то есть это не фиксированная ежемесячная сумма, а расчет за дни дежурства.

На членов групп по противовоздушной обороне, принимающих участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, распространяются гарантии социальной защиты, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины, в частности, по сохранению места работы и.