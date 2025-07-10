ПВО Украины сбила 178 воздушных целей во время ночной атаки РФ

Силы ПВО ночью сбили 164 «Шахеда», шесть крылатых ракет «Х-101» и восемь баллистических ракет «Искандер-М».
Главные тезисы
- Подразделения ПВО Украины сбили 178 воздушных целей во время ночного нападения со стороны России.
- Среди сбитых целей были беспилотники типа Shahed, ракеты Искандер-М и крылатые ракеты Х-101.
- Атака производилась более чем 400 ударными беспилотниками и ракетами в разных направлениях, основным из которых был Киев.
ПВО Украины сбила 178 воздушных целей РФ
С 18.00 среды, 9 июля, россияне атаковали Украину 415 средствами воздушного нападения:
397 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово — РФ. (около 200 — "шахеды");
8 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Брянской области — РФ;
6 крылатыми ракетами "Х-101" из воздушного пространства Саратовской области — РФ и 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области — РФ.
Основным направлением удара был Киев.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 четверга, 10 июля, ПВО сбило 178 средств воздушного нападения:
164 беспилотника типа Shahed;
8 баллистических ракет "Искандер-М",
6 крылатых ракет "Х-101".
Кроме того, 204 дрона/ракеты — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
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