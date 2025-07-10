ПВО Украины сбила 178 воздушных целей во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины сбила 178 воздушных целей во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

Силы ПВО ночью сбили 164 «Шахеда», шесть крылатых ракет «Х-101» и восемь баллистических ракет «Искандер-М».

Главные тезисы

  • Подразделения ПВО Украины сбили 178 воздушных целей во время ночного нападения со стороны России.
  • Среди сбитых целей были беспилотники типа Shahed, ракеты Искандер-М и крылатые ракеты Х-101.
  • Атака производилась более чем 400 ударными беспилотниками и ракетами в разных направлениях, основным из которых был Киев.

ПВО Украины сбила 178 воздушных целей РФ

С 18.00 среды, 9 июля, россияне атаковали Украину 415 средствами воздушного нападения:

  • 397 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово — РФ. (около 200 — "шахеды");

  • 8 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Брянской области — РФ;

  • 6 крылатыми ракетами "Х-101" из воздушного пространства Саратовской области — РФ и 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области — РФ.

Основным направлением удара был Киев.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО Украины

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 четверга, 10 июля, ПВО сбило 178 средств воздушного нападения:

  • 164 беспилотника типа Shahed;

  • 8 баллистических ракет "Искандер-М",

  • 6 крылатых ракет "Х-101".

Кроме того, 204 дрона/ракеты — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Зафиксированы попадания в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых — на 23 локациях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 292 БпЛА во время воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 4-5 июля - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину — первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 75 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине
Воздушные Силы ВСУ
Patriot

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?