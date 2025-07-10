ППО України збила 178 повітряних цілей під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України збила 178 повітряних цілей під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Сили ППО вночі збили 164 «Шахеди», шість крилатих ракет «Х-101» та вісім балістичних ракет «Іскандер-М».

Головні тези:

  • Протиповітряна оборона України збила 178 повітряних цілей РФ під час нічного нападу, включаючи 164 безпілотники типу Shahed та ракети Іскандер-М, Х-101.
  • Удари по Україні здійснювалися майже 400 ударними безпілотниками, а також балістичними та крилатими ракетами з різних напрямків.

ППО України збила 178 повітряних цілей РФ

Із 18.00 середи, 9 липня, росіяни атакували Україну 415 засобами повітряного нападу:

  • 397 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово — РФ. (близько 200 — "шахеди");

  • 8 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Брянської області — РФ;

  • 6 крилатими ракетами "Х-101" із повітряного простору Саратовської області — РФ та 4 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області — РФ.

Основним напрямком удару був Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО України

За попередніми даними, станом на 10.00 четверга, 10 липня, ППО збила 178 засобів повітряного нападу:

  • 164 безпілотники типу Shahed;

  • 8 балістичних ракет "Іскандер-М",

  • 6 крилатих ракет "Х-101".

Крім того, 204 дрони/ракети — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовані влучання у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих — на 23 локаціях.

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