Універсальна зброя від Rheinmetall. Зенітки Skynex можуть збивати не тільки шахеди РФ

Зенітки Skynex від Rheinmetall в Україні збивають не лише дрони типу Shahed, а й такі крилаті ракети, як Х-101 чи "Калибр".

Ця інформація була оприлюднена генеральним директором концерну Rheinmetall Арміном Паппергером під час конференції щодо результатів третього кварталу 2025 року.

Німецька зенітка Skynex в Україні довела можливість збиття не лише російських дронів, як "Шахед" та "Гербера", а й крилатих ракет, як от Х-101 чи "Калибр". Таким чином, підтверджується універсальність комплексу. Армін Паппергер Генеральний директор концерну Rheinmetall А

Як зазначається, офіційно Сили оборони України наразі мають дві системи ППО Skynex та до кінця 2025 року мають прибути ще дві.

Видання Defense Express зазначає, що у збитті дозвукових крилатих ракет за допомогою зенітно-артилерійських систем немає нічого дивного. Це досить штатний режим роботи для таких засобів, який забезпечується РЛС, системами управління вогнем та боєприпасами.

Повідомляється, що наразі Україна має лише кілька Skynex, але на сотні мільйонів євро було замовлено самохідні Skyranger 35 з початком постачань нібито цього року. Тож у майбутньому більше зеніток стануть на захист українського неба.