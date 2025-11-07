Універсальна зброя від Rheinmetall. Зенітки Skynex можуть збивати не тільки шахеди РФ

Зенітки Skynex від Rheinmetall в Україні збивають не лише дрони типу Shahed, а й такі крилаті ракети, як Х-101 чи "Калибр".
Головні тези:
- Зенітки Skynex від Rheinmetall успішно збивають не лише дрони, але й крилаті ракети, що підтверджує їх універсальність в обороні.
- Україна має на озброєнні кілька Skynex, але куплено ще десятки за сотні мільйонів євро для посилення захисту від агресії.
- Збивання крилатих ракет за допомогою зенітно-артилерійських систем є стандартною практикою, яка дійсно забезпечується високотехнологічним обладнанням та боєприпасами.
Зенітки Skynex можуть збивати російські крилаті ракети
Ця інформація була оприлюднена генеральним директором концерну Rheinmetall Арміном Паппергером під час конференції щодо результатів третього кварталу 2025 року.
Як зазначається, офіційно Сили оборони України наразі мають дві системи ППО Skynex та до кінця 2025 року мають прибути ще дві.
Повідомляється, що наразі Україна має лише кілька Skynex, але на сотні мільйонів євро було замовлено самохідні Skyranger 35 з початком постачань нібито цього року. Тож у майбутньому більше зеніток стануть на захист українського неба.
Серед бюджетних, але при цьому ефективних засобів ППО вони доповнять ті ж американські ЗРК Vampire, які теж змогли збити сучасну російську крилату стелс-ракету Х-69.
