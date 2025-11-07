Універсальна зброя від Rheinmetall. Зенітки Skynex можуть збивати не тільки шахеди РФ
Категорія
Технології
Дата публікації

Універсальна зброя від Rheinmetall. Зенітки Skynex можуть збивати не тільки шахеди РФ

Skynex
Джерело:  Defense Express

Зенітки Skynex від Rheinmetall в Україні збивають не лише дрони типу Shahed, а й такі крилаті ракети, як Х-101 чи "Калибр".

Головні тези:

  • Зенітки Skynex від Rheinmetall успішно збивають не лише дрони, але й крилаті ракети, що підтверджує їх універсальність в обороні.
  • Україна має на озброєнні кілька Skynex, але куплено ще десятки за сотні мільйонів євро для посилення захисту від агресії.
  • Збивання крилатих ракет за допомогою зенітно-артилерійських систем є стандартною практикою, яка дійсно забезпечується високотехнологічним обладнанням та боєприпасами.

Зенітки Skynex можуть збивати російські крилаті ракети

Ця інформація була оприлюднена генеральним директором концерну Rheinmetall Арміном Паппергером під час конференції щодо результатів третього кварталу 2025 року.

Німецька зенітка Skynex в Україні довела можливість збиття не лише російських дронів, як "Шахед" та "Гербера", а й крилатих ракет, як от Х-101 чи "Калибр". Таким чином, підтверджується універсальність комплексу.

Армін Паппергер

Армін Паппергер

Генеральний директор концерну Rheinmetall А

Як зазначається, офіційно Сили оборони України наразі мають дві системи ППО Skynex та до кінця 2025 року мають прибути ще дві.

Видання Defense Express зазначає, що у збитті дозвукових крилатих ракет за допомогою зенітно-артилерійських систем немає нічого дивного. Це досить штатний режим роботи для таких засобів, який забезпечується РЛС, системами управління вогнем та боєприпасами.

Повідомляється, що наразі Україна має лише кілька Skynex, але на сотні мільйонів євро було замовлено самохідні Skyranger 35 з початком постачань нібито цього року. Тож у майбутньому більше зеніток стануть на захист українського неба.

Серед бюджетних, але при цьому ефективних засобів ППО вони доповнять ті ж американські ЗРК Vampire, які теж змогли збити сучасну російську крилату стелс-ракету Х-69.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина передасть Україні ППО Skynex — відомі терміни
Німеччина передасть Україні ППО Skynex — відомі терміни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Італійські системи ППО Skynex уже захищають українське небо
Італійські системи ППО Skynex уже захищають українське небо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили показали знищення шахедів РФ зенітною гарматою Skynex — відео
Повітряні Сили ЗСУ
Skynex

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?