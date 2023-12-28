Ускоряет рост растений. В Швеции разработали "биоэлектронную почву"

В данном исследовании ученые изучали влияние передачи сигналов на проростки ячменя в течение 15 дней перед тем, как собрать их для анализа. По словам ученой, подача напряжения всего 0,5 Вольта на eSoil электрически стимулирует корни.

"Биоэлектронная почва" ускоряет рост растений

Исследователи из Линчепингского университета в Швеции разработали "биоэлектронную почву", которая может ускорить рост растений в гидропонных системах. Он также будет полезен на фермах, выращивающих растения вообще без грунта, в среде, состоящей преимущественно из воды, удобрений и места для прикрепления корней.

Интегрировав "электронную почву" в структуру, где растет рассада, исследователи обнаружили, что посылка электрических сигналов через него заставила растения расти в среднем на 50 процентов быстрее. eSoil состоит из органических веществ, смешанных с ведущим полимером под названием PEDOT, который можно найти в таких вещах как датчики и OLED-дисплеи.

Елена Ставринида, руководитель исследования, рассказала, что проводимость почвы необходима для стимуляции корней растений.

В данном исследовании ученые изучали влияние передачи сигналов на проростки ячменя в течение 15 дней перед тем, как собрать их для анализа. По словам ученой, подача напряжения всего 0,5 Вольта на eSoil электрически стимулирует корни. Это, в свою очередь, привело к рекордному увеличению биомассы электростимулированных растений по сравнению с нестимулированными. Поделиться

Воздействие на проростки ячменя было описано как "устойчивое" и "переходное". Ставринид рассказала, что азот, одно из основных питательных веществ, участвующих в росте растений, перерабатывался более эффективно благодаря стимуляции.

Мы обнаружили, что стимулированные растения могут перерабатывать питательные вещества более эффективно, однако мы не понимаем, как стимуляция влияет на этот процесс, говорит исследовательница, добавляя, что причина, которая стоит за процессом роста, будет в центре внимания будущих исследований. Поделиться

Исследование подчеркивает, что эта технология может свести к минимуму использование удобрений в сельском хозяйстве и ускорить получение урожая, позволяя таким образом собирать больше плодов за то же время.

Помимо повышения урожайности, внедрение eSoil на гидропонных фермах может сделать их более энергосберегающими. Хотя традиционные гидропонные фермы используют меньше воды, они требуют больше энергии для работы. Новая технология eSoil потребляет очень мало энергии в диапазоне микроватт.

Что известно о новом исследовании медицинского каннабиса

Участниками этого исследования стали пациенты с умеренной и сильной зубной болью, которых случайно разделили на три группы.

Люди из первых двух групп получили Epidiolex как обезболивающее. Что важно понимать, это легальный в Штатах препарат на основе каннабидиола в форме перорального масляного раствора с рекомендуемой дозой до 20 миллиграммов на килограмм массы в сутки.

Пациенты одной группы получали половину дозировки (10 мг на килограмм), а другой – полную. В третьей группе использовалось плацебо. В течение трех часов исследователи отслеживали уровень боли у пациентов с помощью визуальной аналоговой шкалы (VAS). Поделиться

Согласно результатам исследования, у пациентов, получавших каннабидиол, боль значительно уменьшилась по сравнению с исходным уровнем и группой, получавшей плацебо.