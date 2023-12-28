Прискорює ріст рослин. У Швеції розробили "біоелектронний ґрунт"

У цьому дослідженні вчені вивчали вплив надсилання сигналів на проростки ячменю протягом 15 днів перед тим, як зібрати їх для аналізу. За словами вченої, подача напруги всього 0,5 Вольта на eSoil електрично стимулює коріння.

"Біоелектронний ґрунт" прискорює ріст рослин

Дослідники з Лінчепінгського університету у Швеції розробили "біоелектронний ґрунт", який може прискорити ріст рослин у гідропонних системах. Він також буде корисний на фермах, які вирощують рослини взагалі без ґрунту, в середовищі, що складається переважно з води, добрив та місця для прикріплення коріння.

Інтегрувавши "електронний ґрунт" у структуру, де росте розсада, дослідники виявили, що надсилання електричних сигналів через нього змусило рослини рости в середньому на 50 відсотків швидше. eSoil складається з органічних речовин, змішаних з провідним полімером під назвою PEDOT, який можна знайти в таких речах, як датчики та OLED-дисплеї.

Елені Ставрініду, керівниця дослідження, розповіла, що провідність ґрунту необхідна для стимуляції коріння рослин.

У цьому дослідженні вчені вивчали вплив надсилання сигналів на проростки ячменю протягом 15 днів перед тим, як зібрати їх для аналізу. За словами вченої, подача напруги всього 0,5 Вольта на eSoil електрично стимулює коріння. Це, своєю чергою, призвело до рекордного збільшення біомаси електростимульованих рослин у порівнянні з нестимульованими. Поширити

Вплив на проростки ячменю був описаний як "стійкий" і "перехідний". Ставрініду розповіла, що азот, одна з основних поживних речовин, що беруть участь у рості рослин, перероблявся більш ефективно завдяки стимуляції.

Ми виявили, що стимульовані рослини можуть переробляти поживні речовини більш ефективно, однак ми не розуміємо, як стимуляція впливає на цей процес, – каже дослідниця, додаючи, що причина, яка стоїть за процесом росту, буде в центрі уваги майбутніх досліджень. Поширити

Дослідження підкреслює, що ця технологія може звести до мінімуму використання добрив у сільському господарстві й прискорити отримання врожаю, таким чином дозволяючи збирати більше плодів за той самий час.

Крім підвищення врожайності, впровадження eSoil на гідропонних фермах може зробити їх більш енергоощадними. Хоча традиційні гідропонні ферми використовують менше води, вони потребують більше енергії для роботи. Нова технологія eSoil споживає дуже мало енергії в діапазоні мікроватів.

Що відомо про нове дослідження медичного канабіса

Учасниками цього дослідження стали пацієнти з помірним та сильним зубним болем, яких випадково розділили на три групи.

Люди з перших двох групах отримали Epidiolex як знеболювальне. Що важливо розуміти, це легальний у Штатах препарат на основі канабідіолу у формі перорального масляного розчину з дозою, що рекомендується, до 20 міліграмів на кілограм маси на добу.

Пацієнти однієї групи отримували половину дозування (10 міліграмів на кілограм), а іншій – повну. У третій групі використовувалося плацебо. Протягом трьох годин дослідники відстежували рівень болю у пацієнтів за допомогою візуальної аналогової шкали (VAS). Поширити

Згідно з результатами дослідження, у пацієнтів які отримували канабідіол, біль значно зменшився порівняно з вихідним рівнем та групою, яка отримувала плацебо.