Спартц не понимает, почему Украина хочет вернуть оккупированные Россией территории

В разговоре с The Telegraph перед выступлением в ратуше Спартц сказала:

Я просто не понимаю, как они (Украина — ред.) могут требовать сохранения территорий (оккупированных РФ — ред.). Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело. Поделиться

Спартц настаивает, что нынешней ситуации "легких решений не бывает", а войну нужно выигрывать быстро, иначе то, что длится долго "не очень хорошо заканчивается для демократий".

The Telegraph пишет, что Спартц с презрением относится к бывшему президенту США Джо Байдену и его "можно сравнить только с презрением, с которым она относится к президенту Украины".

После его печальной ссоры с Трампом в Овальном кабинете госпожа Спартц обвинила господина Зеленского в том, что он оказал "медвежью услугу украинскому народу" и "оскорбил американского президента". Поделиться

Она призвала украинский народ проголосовать против своего лидера, ведущего войну, ради достижения продолжительного мира.

У них будут выборы, и если они его изберут, они лишатся остальной страны.

К слову, Спартц — первая и единственная родившаяся в Украине конгрессвумен, ранее поддерживавшая оказание помощи Киеву. Но впоследствии она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в 61 млрд дол.