"Уступить территории". Конгрессвумен Спартц сделала скандальное заявление насчет Украины и России
Категория
Политика
Дата публикации

"Уступить территории". Конгрессвумен Спартц сделала скандальное заявление насчет Украины и России

Спартц
Read in English
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Конгрессвумен США украинского происхождения, республиканка Виктория Спартц заявила, что украинцы должны уступить территории и требовать отставки президента Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Конгрессвумен Виктория Спартц предложила украинцам уступить территории России для достижения мира.
  • Ее заявления вызвали возмущение и споры.
  • Спартц призвала украинцев отказаться от Зеленского ради продолжительного мира, указав на его конфликт с президентом США.

Спартц не понимает, почему Украина хочет вернуть оккупированные Россией территории

В разговоре с The Telegraph перед выступлением в ратуше Спартц сказала:

Я просто не понимаю, как они (Украина — ред.) могут требовать сохранения территорий (оккупированных РФ — ред.). Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело.

Спартц настаивает, что нынешней ситуации "легких решений не бывает", а войну нужно выигрывать быстро, иначе то, что длится долго "не очень хорошо заканчивается для демократий".

The Telegraph пишет, что Спартц с презрением относится к бывшему президенту США Джо Байдену и его "можно сравнить только с презрением, с которым она относится к президенту Украины".

После его печальной ссоры с Трампом в Овальном кабинете госпожа Спартц обвинила господина Зеленского в том, что он оказал "медвежью услугу украинскому народу" и "оскорбил американского президента".

Она призвала украинский народ проголосовать против своего лидера, ведущего войну, ради достижения продолжительного мира.

У них будут выборы, и если они его изберут, они лишатся остальной страны.

К слову, Спартц — первая и единственная родившаяся в Украине конгрессвумен, ранее поддерживавшая оказание помощи Киеву. Но впоследствии она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в 61 млрд дол.

Спартц утверждала, что ее лояльность, прежде всего, направлена на Америку, и заявляла, что хочет, чтобы политика в отношении границы США и Мексики была включена в пакет помощи.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Конгрессвумен Спартц озвучила свои обвинения против Ермака
Конгрессвумен Спартц озвучила свои обвинения против Ермака
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Конгрессе США осудили заявления Виктории Спартц с критикой в сторону администрации Зеленского
В Конгрессе США осудили заявления Виктории Спартц с критикой в сторону администрации Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Спикер Зеленского призвал Спартц обнародовать доказательства после обвинений касательно Ермака
Спикер Зеленского призвал Спартц обнародовать доказательства после обвинений касательно Ермака

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?