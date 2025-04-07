Конгрессвумен США украинского происхождения, республиканка Виктория Спартц заявила, что украинцы должны уступить территории и требовать отставки президента Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Конгрессвумен Виктория Спартц предложила украинцам уступить территории России для достижения мира.
- Ее заявления вызвали возмущение и споры.
- Спартц призвала украинцев отказаться от Зеленского ради продолжительного мира, указав на его конфликт с президентом США.
Спартц не понимает, почему Украина хочет вернуть оккупированные Россией территории
В разговоре с The Telegraph перед выступлением в ратуше Спартц сказала:
Спартц настаивает, что нынешней ситуации "легких решений не бывает", а войну нужно выигрывать быстро, иначе то, что длится долго "не очень хорошо заканчивается для демократий".
The Telegraph пишет, что Спартц с презрением относится к бывшему президенту США Джо Байдену и его "можно сравнить только с презрением, с которым она относится к президенту Украины".
Она призвала украинский народ проголосовать против своего лидера, ведущего войну, ради достижения продолжительного мира.
У них будут выборы, и если они его изберут, они лишатся остальной страны.
К слову, Спартц — первая и единственная родившаяся в Украине конгрессвумен, ранее поддерживавшая оказание помощи Киеву. Но впоследствии она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в 61 млрд дол.
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