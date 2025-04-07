Конгресвумен CША українського походження, республіканка Вікторія Спартц заявила, що українці мають поступитися територіями і вимагати відставки президента Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц робить скандальні заяви стосовно української політики.
- Спартц переконана, що українці можуть поступитися Росії окупованими територіями для досягнення тривалого миру.
- Заяви конгресвумен викликають обурення та суперечки в громадськості та політичних колах через її критику українського лідера.
Спартц не розуміє, чому Україна хоче повернути окуповані Росією території
У розмові з The Telegraph перед виступом у ратуші Спартц сказала:
Спартц наполягає, що нинішній ситуації "легких рішень не буває", а війну треба вигравати швидко, бо інакше те, що триває довго "не дуже добре закінчується для демократій".
The Telegraph пише, що Спартц з презирством ставиться до колишнього президента США Джо Байдена і його "можна порівняти лише з презирством, з яким вона ставиться до президента України".
Вона закликала український народ проголосувати проти свого лідера, який веде війну, заради досягнення тривалого миру.
У них будуть вибори, і якщо вони його оберуть, вони втратять решту країни.
До слова, Спартц — перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але згодом вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі 61 млрд дол.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-