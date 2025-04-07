Спартц не розуміє, чому Україна хоче повернути окуповані Росією території

У розмові з The Telegraph перед виступом у ратуші Спартц сказала:

Я просто не розумію, як вони (Україна — ред.) можуть вимагати збереження територій (окупованих РФ — ред.). Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа. Поширити

Спартц наполягає, що нинішній ситуації "легких рішень не буває", а війну треба вигравати швидко, бо інакше те, що триває довго "не дуже добре закінчується для демократій".

The Telegraph пише, що Спартц з презирством ставиться до колишнього президента США Джо Байдена і його "можна порівняти лише з презирством, з яким вона ставиться до президента України".

Після його сумнозвісної сварки з Трампом в Овальному кабінеті пані Спартц звинуватила пана Зеленського в тому, що він зробив "ведмежу послугу українському народу" і "образив американського президента". Поширити

Вона закликала український народ проголосувати проти свого лідера, який веде війну, заради досягнення тривалого миру.

У них будуть вибори, і якщо вони його оберуть, вони втратять решту країни.

До слова, Спартц — перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але згодом вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі 61 млрд дол.