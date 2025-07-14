Увеличение выплат женщинам при рождении детей — Кабмин утвердил проект закона

Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Главные тезисы
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерении увеличить выплаты женщинам после рождения ребенка до 50 тыс грн в рамках поддержки материнства и детства.
- Законопроект предусматривает не только увеличение единовременной выплаты для женщин без профессионального стажа, но и введение программы Ясли для поддержки родителей.
- Новый закон также предлагает ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года, а также программу 'Если' для родителей с детьми до трех лет.
Женщины в Украине будут получать 50 тыс грн при рождении ребенка
Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.
По его словам, законопроектом предлагается существенно увеличить выплаты женщинам, родившим ребенка, но не имеющим профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1 тыс грн, а после принятия закона будет составлять 7 тыс грн в месяц.
Предусматриваем ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну как пособие по уходу до достижения ребенком одного года. Размер выплат в отдельности определит правительство.
Премьер также сообщил о новой программе "Если": после того, как ребенку исполнится один год, родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет.
Также хранится "Упаковка малыша" в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тыс грн, добавил Шмигаль.
В мае 2025 года Минсоцполитики обнародовало новый проект, которым предусмотрено:
оказывать дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным);
предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка;
предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, определенном Кабинетом министров после принятия проекта акта.
В настоящее время помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.
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