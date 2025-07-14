Увеличение выплат женщинам при рождении детей — Кабмин утвердил проект закона

Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект об увеличении выплат при рождении ребенка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Женщины в Украине будут получать 50 тыс грн при рождении ребенка

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

Закон предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. грн. до 50 тыс. грн. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

По его словам, законопроектом предлагается существенно увеличить выплаты женщинам, родившим ребенка, но не имеющим профессионального стажа. Сейчас такая выплата составляет менее 1 тыс грн, а после принятия закона будет составлять 7 тыс грн в месяц.

Предусматриваем ежемесячные выплаты одному из родителей или опекуну как пособие по уходу до достижения ребенком одного года. Размер выплат в отдельности определит правительство.

Премьер также сообщил о новой программе "Если": после того, как ребенку исполнится один год, родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет.

Если они выберут первый вариант, государство будет ежемесячно платить 8 тыс. грн. При избрании второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша. Поделиться

Также хранится "Упаковка малыша" в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тыс грн, добавил Шмигаль.

В мае 2025 года Минсоцполитики обнародовало новый проект, которым предусмотрено:

оказывать дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным);

предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка;

предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, определенном Кабинетом министров после принятия проекта акта.

В настоящее время помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.