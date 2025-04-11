Кабмин согласовал новых глав госадминистраций Киева — кто возглавит районы столицы

Кабинет министров согласовал замену глав районных государственных администраций Киева. На должности хотят назначить восемь новых руководителей.
Главные тезисы
- Кабинет министров согласовал назначение восьми новых глав районных госадминистраций Киева, что приведет к изменениям в управлении столицей.
- Два района Киева сохранили своих руководителей, остальные временные руководители были заменены на постоянных.
- Среди новых глав РГА оказались известные личности, такие как София Дунаевская, Игорь Кравченко и Максим Бахматов.
Кабмин согласовал новых глав госадминистраций Киева
Уволить собираются двух председателей РГА: Сергея Садового из Голосеевской администрации и Ирины Чечотки — из Соломенской. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Назначить:
Софию Дунаевскую — в Голосеевскую РГА
Игоря Кравченко — в Соломенске
Сергея Лазарева — в Дарницкую РГА
Максима Бахматова — в Деснянске (Бахматов — советник мэра Виталия Кличко, основатель Офиса трансформации и генеральный директор ВДНХ)
Андрея Палладия — в Днепровске
Владимира Наконечного — в Подольске
Георгия Зантараи — в Святошинске
Александра Сазановича — в Шевченковске
Несколько РГА имели временных руководителей. Это Шевченковская, Святошинская, Подольская, Днепровская, Деснянская, Дарницкая. Таким образом, всех временных руководителей заменили на постоянных.
Два района сохранили своих руководителей: Печерский, где руководит Наталья Кондрашова, и Оболонский, где руководит Кирилл Фесик.
Окончательное решение по президенту, утверждающему руководителей РГА указами.
Заместитель Виталия Кличко Николай Поворозник сообщил, что кандидатуры с городским головой не согласовывали.
"Перезагрузку" глав РГА начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко анонсировал еще несколько месяцев назад. Какое количество глав РГА из десяти он будет заменять — Ткаченко не сказал. Он рассказал, что разговаривал на эту тему с президентом, и говорилось, что РГА в целом нуждаются в перезагрузке руководителей.
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