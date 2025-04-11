Кабмин согласовал новых глав госадминистраций Киева — кто возглавит районы столицы

Кабмин согласовал новых глав госадминистраций Киева

Уволить собираются двух председателей РГА: Сергея Садового из Голосеевской администрации и Ирины Чечотки — из Соломенской. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Назначить:

Софию Дунаевскую — в Голосеевскую РГА

Игоря Кравченко — в Соломенске

Сергея Лазарева — в Дарницкую РГА

Максима Бахматова — в Деснянске (Бахматов — советник мэра Виталия Кличко, основатель Офиса трансформации и генеральный директор ВДНХ)

Андрея Палладия — в Днепровске

Владимира Наконечного — в Подольске

Георгия Зантараи — в Святошинске

Александра Сазановича — в Шевченковске

Несколько РГА имели временных руководителей. Это Шевченковская, Святошинская, Подольская, Днепровская, Деснянская, Дарницкая. Таким образом, всех временных руководителей заменили на постоянных.

Два района сохранили своих руководителей: Печерский, где руководит Наталья Кондрашова, и Оболонский, где руководит Кирилл Фесик.

Окончательное решение по президенту, утверждающему руководителей РГА указами.

Заместитель Виталия Кличко Николай Поворозник сообщил, что кандидатуры с городским головой не согласовывали.

"Перезагрузку" глав РГА начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко анонсировал еще несколько месяцев назад. Какое количество глав РГА из десяти он будет заменять — Ткаченко не сказал. Он рассказал, что разговаривал на эту тему с президентом, и говорилось, что РГА в целом нуждаются в перезагрузке руководителей.