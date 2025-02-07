Кабмин назначил Мойсюка и Чуркина заместителями министра обороны Украины

Кабинет Министров Украины назначил 7 февраля двух новых заместителей главы Минобороны. Должности получили Евгений Мойсюк и Валерий Чуркин.

Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Умерова

Как отмечает Умеров, новых заместителей назначили по его представлению.

Евгений Мойсюк

По словам министра обороны, Мойсюк является одним из опытнейших офицеров украинской армии, а также боевым командиром. Он будет отвечать за развитие и генерацию сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов.

Опыт Мойсюка включает командование Десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя главнокомандующего ВСУ, участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности.

Валерий Чуркин

Глава Минобороны подчеркнул, что Валерий Чуркин — офицер, участник боевых действий, присоединившийся к ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения россиян. Он лидер инноваций в сфере военных технологий, руководитель Центра масштабирования технологических решений ВСУ.

В должности замминистра обороны он будет заниматься оборонными инновациями и технологическим развитием украинской армии.

Его подразделение уже сегодня реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя. В новой должности ожидаем масштабирование этой работы. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Глава Минобороны пояснил, что решение о назначении новых заместителей — часть комплексного подхода к усилению ВСУ, модернизации управления и технологическому развитию армии.