Кабмин назначил Мойсюка и Чуркина заместителями министра обороны Украины

Кабинет Министров Украины назначил 7 февраля двух новых заместителей главы Минобороны. Должности получили Евгений Мойсюк и Валерий Чуркин.
Главные тезисы
- Евгений Мойсюк назначен заместителем министра обороны по развитию и генерации Сил обороны и мобилизационных процессов.
- Валерий Чуркин стал заместителем министра обороны по оборонным инновациям и технологическому развитию, внедряя современные решения в украинскую армию.
- Назначение новых заместителей является частью стратегии повышения эффективности Вооруженных Сил Украины и модернизации военного управления.
Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Умерова
Как отмечает Умеров, новых заместителей назначили по его представлению.
По словам министра обороны, Мойсюк является одним из опытнейших офицеров украинской армии, а также боевым командиром. Он будет отвечать за развитие и генерацию сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов.
Опыт Мойсюка включает командование Десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя главнокомандующего ВСУ, участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности.
Глава Минобороны подчеркнул, что Валерий Чуркин — офицер, участник боевых действий, присоединившийся к ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения россиян. Он лидер инноваций в сфере военных технологий, руководитель Центра масштабирования технологических решений ВСУ.
В должности замминистра обороны он будет заниматься оборонными инновациями и технологическим развитием украинской армии.
Глава Минобороны пояснил, что решение о назначении новых заместителей — часть комплексного подхода к усилению ВСУ, модернизации управления и технологическому развитию армии.
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