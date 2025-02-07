Кабмин назначил Мойсюка и Чуркина заместителями министра обороны Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин назначил Мойсюка и Чуркина заместителями министра обороны Украины

Рустем Умеров
Минобороны
Читати українською

Кабинет Министров Украины назначил 7 февраля двух новых заместителей главы Минобороны. Должности получили Евгений Мойсюк и Валерий Чуркин.

Главные тезисы

  • Евгений Мойсюк назначен заместителем министра обороны по развитию и генерации Сил обороны и мобилизационных процессов.
  • Валерий Чуркин стал заместителем министра обороны по оборонным инновациям и технологическому развитию, внедряя современные решения в украинскую армию.
  • Назначение новых заместителей является частью стратегии повышения эффективности Вооруженных Сил Украины и модернизации военного управления.

Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Умерова

Как отмечает Умеров, новых заместителей назначили по его представлению.

Евгений Мойсюк

По словам министра обороны, Мойсюк является одним из опытнейших офицеров украинской армии, а также боевым командиром. Он будет отвечать за развитие и генерацию сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов.

Опыт Мойсюка включает командование Десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя главнокомандующего ВСУ, участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности.

Валерий Чуркин

Глава Минобороны подчеркнул, что Валерий Чуркин — офицер, участник боевых действий, присоединившийся к ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения россиян. Он лидер инноваций в сфере военных технологий, руководитель Центра масштабирования технологических решений ВСУ.

В должности замминистра обороны он будет заниматься оборонными инновациями и технологическим развитием украинской армии.

Его подразделение уже сегодня реализует более 50 ключевых проектов в сфере военного IT и MILTECH, внедряя современные решения на поле боя. В новой должности ожидаем масштабирование этой работы.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Глава Минобороны пояснил, что решение о назначении новых заместителей — часть комплексного подхода к усилению ВСУ, модернизации управления и технологическому развитию армии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Умеров анонсировал новую должность в каждой бригаде ВСУ
Рустем Умеров
Умеров анонсировал новую должность в каждой бригаде ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Умеров пообещал поставку 30 тыс ударных дронов DeepStrike для ВСУ — когда именно
Рустем Умеров
Дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Умеров анонсировал ряд увольнений, связанных с закупкой вооружения для ВСУ
Рустем Умеров
Умеров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?