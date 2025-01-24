Умеров анонсировал ряд увольнений, связанных с закупкой вооружения для ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об отставке своего заместителя и некоторых других шагах по персоналиям, занимающимся оборонными закупками. В то же время, он анонсировал изменения в системе закупок вооружения.
Главные тезисы
- Министр обороны Украины анонсировал ряд увольнений и изменений в управлении, связанных с оборонными закупками.
- Реформы в системе закупок вооружения направлены на улучшение эффективности и избавление от скандалов из-за неэффективного использования бюджетных средств.
- Умеров объявил о перезапуске Наблюдательного совета и назначении нового директора Агентства по оборонным закупкам для повышения прозрачности и контроля.
Умеров объявил об увольнении своего заместителя Клименкова
Глава Министерства обороны Украины заявил, что закупки оружия во время войны были усложнены политическими играми, "ливнями" контрактов и пиаром бездействия.
В этой связи он подает в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а также не продлевает контракт с директором Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марией Безруковой.
Министерство также отзывает двух представителей из Наблюдательного совета и перезапускает его.
Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления. Перезапуск Наблюдательного совета состоится в ближайшее время.
Министр также анонсировал назначение Арсена Жумадилова директором Агентства оборонных закупок, указав, что система закупок меняется, чтобы результат был на фронте, а не в новостях.
Скандалы с оборонными закупками
Министерство обороны Украины недавно оказалось в центре скандала из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств и задержках в поставке необходимого вооружения для Вооруженных сил Украины.
Агентство оборонных закупок Минобороны закупало противотанковые мины, изготовленные еще в 1941 году, по цене около 600 евро за единицу.
Кроме того, по сети ширилась информация, что АОЗ якобы не использовала значительную часть своего бюджета, что привело к задержкам в поставке необходимых боеприпасов и другого вооружения для ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-