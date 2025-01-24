Умеров анонсировал ряд увольнений, связанных с закупкой вооружения для ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров анонсировал ряд увольнений, связанных с закупкой вооружения для ВСУ

Рустем Умеров
Умеров
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Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об отставке своего заместителя и некоторых других шагах по персоналиям, занимающимся оборонными закупками. В то же время, он анонсировал изменения в системе закупок вооружения.

Главные тезисы

  • Министр обороны Украины анонсировал ряд увольнений и изменений в управлении, связанных с оборонными закупками.
  • Реформы в системе закупок вооружения направлены на улучшение эффективности и избавление от скандалов из-за неэффективного использования бюджетных средств.
  • Умеров объявил о перезапуске Наблюдательного совета и назначении нового директора Агентства по оборонным закупкам для повышения прозрачности и контроля.

Умеров объявил об увольнении своего заместителя Клименкова

Глава Министерства обороны Украины заявил, что закупки оружия во время войны были усложнены политическими играми, "ливнями" контрактов и пиаром бездействия.

Закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы, по крайней мере, соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

В этой связи он подает в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а также не продлевает контракт с директором Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марией Безруковой.

Министерство также отзывает двух представителей из Наблюдательного совета и перезапускает его.

Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления. Перезапуск Наблюдательного совета состоится в ближайшее время.

Министр также анонсировал назначение Арсена Жумадилова директором Агентства оборонных закупок, указав, что система закупок меняется, чтобы результат был на фронте, а не в новостях.

Скандалы с оборонными закупками

Министерство обороны Украины недавно оказалось в центре скандала из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств и задержках в поставке необходимого вооружения для Вооруженных сил Украины.

Агентство оборонных закупок Минобороны закупало противотанковые мины, изготовленные еще в 1941 году, по цене около 600 евро за единицу.

Кроме того, по сети ширилась информация, что АОЗ якобы не использовала значительную часть своего бюджета, что привело к задержкам в поставке необходимых боеприпасов и другого вооружения для ВСУ.

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