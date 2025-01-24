Умєров анонсував низку звільнень, пов'язаних із закупівлею озброєння для ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про відставку свого заступника та деяких інших кроках щодо персоналій, які займаються оборонними закупівлями. Водночас він анонсував зміни в системі закупівель озброєння.

Умєров оголосив про звільнення свого заступника Кліменкова

Глава Міністерства оборони України заявив, що закупівлі зброї під час війни були ускладнені політичними іграми, "зливами" контрактів і піаром бездіяльності.

Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь перетворилися на "Амазон", де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули. Рустем Умєров Міністр оборони України

У зв'язку з цим він подає до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також не продовжує контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марією Безруковою.

Міністерство також відкликає двох представників з Наглядової ради та перезапускає її.

Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління. Перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом.

Міністр також анонсував призначення Арсена Жумаділова директором Агентства оборонних закупівель, вказавши, що система закупівель змінюється, аби результат був на фронті, а не у новинах.

Скандали з оборонними закупівлями

Міністерство оборони України нещодавно опинилося в центрі скандалу через підозри в неефективному використанні бюджетних коштів та затримках у постачанні необхідного озброєння для Збройних сил України.

Зокрема Агенція оборонних закупівель Міноборони закуповувала протитанкові міни, виготовлені ще в 1941 році, за ціною близько 600 євро за одиницю.

Крім того, мережею ширилась інформація, що АОЗ нібито не використовувала значну частину свого бюджету, що призвело до затримок у постачанні необхідних боєприпасів та іншого озброєння для ЗСУ.