Умєров анонсував низку звільнень, пов'язаних із закупівлею озброєння для ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про відставку свого заступника та деяких інших кроках щодо персоналій, які займаються оборонними закупівлями. Водночас він анонсував зміни в системі закупівель озброєння.
Головні тези:
- Міністр оборони України реформує систему закупівель озброєння через скандали та неефективне використання бюджетних коштів.
- Умєров анонсував звільнення заступника та зміни в управлінні оборонними закупівлями для підвищення їх ефективності.
- Перезапуск Наглядової ради і призначення нового директора Агентства оборонних закупівель є кроком до покращення ситуації в Міністерстві оборони.
Умєров оголосив про звільнення свого заступника Кліменкова
Глава Міністерства оборони України заявив, що закупівлі зброї під час війни були ускладнені політичними іграми, "зливами" контрактів і піаром бездіяльності.
У зв'язку з цим він подає до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також не продовжує контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Марією Безруковою.
Міністерство також відкликає двох представників з Наглядової ради та перезапускає її.
Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежних представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління. Перезапуск Наглядової ради відбудеться найближчим часом.
Міністр також анонсував призначення Арсена Жумаділова директором Агентства оборонних закупівель, вказавши, що система закупівель змінюється, аби результат був на фронті, а не у новинах.
Скандали з оборонними закупівлями
Міністерство оборони України нещодавно опинилося в центрі скандалу через підозри в неефективному використанні бюджетних коштів та затримках у постачанні необхідного озброєння для Збройних сил України.
Зокрема Агенція оборонних закупівель Міноборони закуповувала протитанкові міни, виготовлені ще в 1941 році, за ціною близько 600 євро за одиницю.
Крім того, мережею ширилась інформація, що АОЗ нібито не використовувала значну частину свого бюджету, що призвело до затримок у постачанні необхідних боєприпасів та іншого озброєння для ЗСУ.
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