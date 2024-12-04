Умєров анонсував нову посаду у кожній бригаді ЗСУ

Міністерство оборони запроваджує нову штатну посаду в Збройних силах. Мова йде про уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг.
Головні тези:
- У Міноборони впроваджується нова посада - уповноважений із закупівель у кожній бригаді Збройних сил України для швидких та прозорих закупівель.
- Уповноважені відповідатимуть за планування закупівель, пошук постачальників та оцінку пропозицій, забезпечуючи реальні потреби воїнів.
- Генштаб визначив створення штатних підрозділів рекрутингу в бойових військових частинах для покращення вербування добровольців.
- Центри рекрутингу дозволять командирам забезпечити організацію та супровід процесу призову добровольців безпосередньо до військових частин.
- Українські Збройні сили реалізують ці нововведення в різних відомчих структурах для оптимізації діяльності та підвищення бойової готовності.
Що відомо про нову посаду у кожній бригаді ЗСУ
Як повідомив міністр оборони Рустем, він підписав наказ, який запроваджує нову штатну посаду у кожній бригаді Збройних сил України — уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг.
За словами Рустема Умєрова, окремим завданням для уповноваженого буде — усунути конфлікт інтересів.
На думку очільника МОУ, нова посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями.
Що відомо про центри рекрутингу у військових частинах
Як повідомляє Генштаб, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.
Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах.
Повідомляється, що таке нововведення дозволить командирам "покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців".
Генштаб нагадує, що з ініціативи Сирського 1 жовтня 2024 року внесли зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року № 560 і дозволили командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Наразі у ЗСУ функціонують центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальній обороні.
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