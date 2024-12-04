Умєров анонсував нову посаду у кожній бригаді ЗСУ

Міністерство оборони запроваджує нову штатну посаду в Збройних силах. Мова йде про уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг.

Що відомо про нову посаду у кожній бригаді ЗСУ

Як повідомив міністр оборони Рустем, він підписав наказ, який запроваджує нову штатну посаду у кожній бригаді Збройних сил України — уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг.

Ці фахівці відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій. Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів. Поширити

За словами Рустема Умєрова, окремим завданням для уповноваженого буде — усунути конфлікт інтересів.

На думку очільника МОУ, нова посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями.

Що відомо про центри рекрутингу у військових частинах

Як повідомляє Генштаб, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах.

Повідомляється, що таке нововведення дозволить командирам "покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців".

Генштаб нагадує, що з ініціативи Сирського 1 жовтня 2024 року внесли зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року № 560 і дозволили командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Наразі у ЗСУ функціонують центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальній обороні.