Умеров анонсировал новую должность в каждой бригаде ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров анонсировал новую должность в каждой бригаде ВСУ

Рустем Умеров
Умеров анонсировал новую должность в каждой бригаде ВСУ
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Министерство обороны вводит новый штатный пост в Вооруженных Силах. Речь идет об уполномоченном по закупкам товаров, работ и услуг.

Главные тезисы

  • Министерство обороны Украины вводит новую штатную должность уполномоченного по закупкам в каждой бригаде Вооруженных сил для быстрых и прозрачных закупок.
  • Штатные подразделения рекрутинга создаются в боевых воинских частях для улучшения вербовки добровольцев, позволяя командирам призывать их непосредственно в воинские части.
  • Уполномоченные по закупкам будут отвечать за планирование, поиск поставщиков и оценку предложений, обеспечивая реальные нужды военнослужащих в процессе закупок.
  • Создание центров рекрутинга и внедрение новой должности направлены на оптимизацию деятельности и повышение боевой готовности украинских вооруженных сил.
  • Центры рекрутинга уже функционируют в различных воинских структурах, таких как Сухопутные войска, Военно-Морские Силы, Десантно-штурмовые войска и другие.

Что известно о новой должности в каждой бригаде ВСУ

Как сообщил министр обороны Рустем, он подписал приказ, вводящий новую штатную должность в каждой бригаде Вооруженных сил Украины — уполномоченного по закупкам товаров, работ и услуг.

Эти специалисты будут отвечать за планирование и организацию закупок, подготовку тендерной документации, анализ рынка, поиск поставщиков, отбор и оценку предложений. Благодаря этому закупки для наших подразделений будут осуществляться быстро, прозрачно и с учетом реальных воинов.

По словам Рустема Умерова, отдельной задачей для уполномоченного будет устранить конфликт интересов.

По мнению главы МОУ, новая должность позволит разграничить боевые обязанности военных и задачи, связанные с закупками.

Что известно о центрах рекрутинга в воинских частях

Как сообщает Генштаб, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях.

Сообщается, что такое нововведение позволит командирам "улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев".

Генштаб напоминает, что по инициативе Сырского 1 октября 2024 г. внесли изменения в постановление правительства от 16 мая 2024 г. № 560 и разрешили командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В ВСУ функционируют центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороне.

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