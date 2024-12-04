Умеров анонсировал новую должность в каждой бригаде ВСУ

Министерство обороны вводит новый штатный пост в Вооруженных Силах. Речь идет об уполномоченном по закупкам товаров, работ и услуг.
Главные тезисы
- Министерство обороны Украины вводит новую штатную должность уполномоченного по закупкам в каждой бригаде Вооруженных сил для быстрых и прозрачных закупок.
- Штатные подразделения рекрутинга создаются в боевых воинских частях для улучшения вербовки добровольцев, позволяя командирам призывать их непосредственно в воинские части.
- Уполномоченные по закупкам будут отвечать за планирование, поиск поставщиков и оценку предложений, обеспечивая реальные нужды военнослужащих в процессе закупок.
- Создание центров рекрутинга и внедрение новой должности направлены на оптимизацию деятельности и повышение боевой готовности украинских вооруженных сил.
- Центры рекрутинга уже функционируют в различных воинских структурах, таких как Сухопутные войска, Военно-Морские Силы, Десантно-штурмовые войска и другие.
Что известно о новой должности в каждой бригаде ВСУ
Как сообщил министр обороны Рустем, он подписал приказ, вводящий новую штатную должность в каждой бригаде Вооруженных сил Украины — уполномоченного по закупкам товаров, работ и услуг.
По словам Рустема Умерова, отдельной задачей для уполномоченного будет устранить конфликт интересов.
По мнению главы МОУ, новая должность позволит разграничить боевые обязанности военных и задачи, связанные с закупками.
Что известно о центрах рекрутинга в воинских частях
Как сообщает Генштаб, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.
Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях.
Сообщается, что такое нововведение позволит командирам "улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев".
Генштаб напоминает, что по инициативе Сырского 1 октября 2024 г. внесли изменения в постановление правительства от 16 мая 2024 г. № 560 и разрешили командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
В ВСУ функционируют центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороне.
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