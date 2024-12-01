Минобороны анонсировало реформу ВЛК — что изменится

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения и неправительственной организацией "Принцип" представили реформу военно-врачебных комиссий. Она устранит необходимость посещать территориальные центры комплектования.
Главные тезисы
- Реформа военно-врачебных комиссий устранит недостатки и упростит процесс ВЛК в Украине.
- Нововведения позволят выбирать больницу для осмотра без посещения территориального центра комплектования.
- Разделение решений ВЛК на медицинский и административный блоки повысит объективность проверки.
- Внедрение реформы предусмотрено на три этапа и завершится к ноябрю 2025 года.
- Продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине запланировано до февраля 2025 года.
Что предполагает реформа ВЛК в Украине
Как сообщает Минобороны Украины, современная система ВЛК имеет два недостатка. С одной стороны, она разрешает отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований. С другой стороны, система не предотвращает включение в ряды ВСУ лиц с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для армии.
Кроме того, теперь для прохождения ВЛК больше не нужно идти в ТЦК. Военнообязанные лица смогут самостоятельно выбрать больницу, где желают проходить медосмотр. Оттуда данные будут попадать в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).
В дальнейшем данные будут передаваться в медицинскую информационную систему ВСУ, которая будет модернизирована под эту реформу: появится техническая возможность получать данные из ЕСОЗ и электронный кабинет ВЛК.
Также после каждого решения будет виден цифровой след — электронные подписи как врачи, так и работника ВЛК. Выводы комиссий будут сохраняться. Всё это упростит проверку и мониторинг деятельности ВЛК правоохранительными органами.
Внедрение реформы будет проходить в три этапа и должно закончиться уже в ноябре 2025 года.
До какого срока в Украине будет продлено военное положение и мобилизация
Согласно законам военное положение и мобилизация будут действовать с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.
Последний раз Владимир Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации в августе до 10 ноября.
Это будет уже 13-е аналогичное решение на протяжении полномасштабной войны.
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