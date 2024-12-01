Минобороны анонсировало реформу ВЛК — что изменится

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения и неправительственной организацией "Принцип" представили реформу военно-врачебных комиссий. Она устранит необходимость посещать территориальные центры комплектования.

Что предполагает реформа ВЛК в Украине

Как сообщает Минобороны Украины, современная система ВЛК имеет два недостатка. С одной стороны, она разрешает отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований. С другой стороны, система не предотвращает включение в ряды ВСУ лиц с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для армии.

Реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных — медицинский и административный. Одни специалисты будут проводить медицинское освидетельствование для ВЛК, а другие будут анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров, говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, теперь для прохождения ВЛК больше не нужно идти в ТЦК. Военнообязанные лица смогут самостоятельно выбрать больницу, где желают проходить медосмотр. Оттуда данные будут попадать в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

В дальнейшем данные будут передаваться в медицинскую информационную систему ВСУ, которая будет модернизирована под эту реформу: появится техническая возможность получать данные из ЕСОЗ и электронный кабинет ВЛК.

Военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними и вынесет свое административное решение. Анонимизированные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не узнают, чьи документы рассматривают. Это делает невозможным манипуляции и злоупотребления, — объяснили в Минобороны. Поделиться

Также после каждого решения будет виден цифровой след — электронные подписи как врачи, так и работника ВЛК. Выводы комиссий будут сохраняться. Всё это упростит проверку и мониторинг деятельности ВЛК правоохранительными органами.

Внедрение реформы будет проходить в три этапа и должно закончиться уже в ноябре 2025 года.

До какого срока в Украине будет продлено военное положение и мобилизация

Согласно законам военное положение и мобилизация будут действовать с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Последний раз Владимир Зеленский подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения общей мобилизации в августе до 10 ноября.

Это будет уже 13-е аналогичное решение на протяжении полномасштабной войны.