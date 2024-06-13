Кабмин обновил правила прохождения ВЛК. Что изменилось

Правительство Украины приняло постановление, предусматривающее, что призывникам до 25 лет и военнообязанным, которых бронируют, не нужно проходить военно-врачебную комиссию.

Кто из военнообязанных в Украине не будет проходить ВЛК

Постановление № 675, опубликованное на сайте правительства, вносит изменения в Порядок организации и ведения военного учета (постановление №1487) и Порядок проведения призыва граждан на военную службу (№ 560).

Теперь призывников до 25 лет во время военного положения могут направить на прохождение медицинского осмотра только в случае, если они идут служить добровольно. Поделиться

Процедура получения отсрочки от мобилизации при бронировании также не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию.

Кроме того, постановление изменило правила для получения отсрочки в качестве смотрителя, если военнообязанный ухаживает за одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью II групп. Теперь для этого не требуется вывод врачебно-консультативной комиссии.

Как украинским предприятиям забронировать работников

Об алгоритме бронирования сотрудников для бизнеса и в каких случаях можно получить отказ, рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона.

По словам Фоменко, сначала предприятия или организации обращаются к власти, чтобы их сочли критически важными. Для получения такого статуса есть семь критериев.

Каждое министерство или центральный орган исполнительной власти формирует свой список критериев. После того, как соответствующие службы проработают предприятие, кажется приказ о признании его критически важным.

После получения этого статуса предприятие представляет список военнообязанных для бронирования тому центральному органу исполнительной власти или ОВА, которые признали предприятие критически важным. А этот орган направляет списки в Минобороны или другие органы, такие как СБУ или разведка, где военнообязанный стоит на учете.

В дальнейшем поданных на бронирование сотрудников проверяют через реестр "Оберег" на соответствие военно-учетных данных и затем направляют Министерству экономики.