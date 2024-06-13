Кабмін оновив правила проходження ВЛК. Що змінилося

Уряд України ухвалив постанову, яка передбачає, що призовникам віком до 25 років та військовозобов’язаним, яких бронюють, не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

Хто з військовозобов’язаних в Україні не проходитиме ВЛК

Постанова № 675, опублікована на сайті уряду, вносить зміни до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова № 1487) та Порядку проведення призову громадян на військову службу (№ 560).

Відтепер призовників до 25 років під час воєнного стану можуть направити на проходження медичного огляду лише у випадку, якщо вони йдуть служити добровільно. Поширити

Процедура отримання відстрочки від мобілізації у разі бронювання також не передбачає направлення на військово-лікарську комісію.

Крім того, постанова змінила правила для отримання відстрочки як доглядача, якщо військовозобов’язаний доглядає за одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю II груп. Відтепер для цього не потрібний висновок лікарсько-консультативної комісії.

Як українським підприємствам забронювати працівників

Про алгоритм бронювання співробітників для бізнесу та в яких випадках, можна отримати відмову, розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону.

За словами Фоменка, спочатку підприємства чи організації звертаються до влади, щоб їх визнали критично важливими. Для отримання такого статусу є сім критеріїв.

Кожне міністерство чи центральний орган виконавчої влади формує свій перелік критеріїв. Після того, як відповідні служби опрацюють підприємство, видається наказ про визнання його критично важливим.

Після отримання цього статусу підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання тому центральному органу виконавчої влади або ОВА, які визнали підприємство критично важливим. А цей орган направляє списки в Міноборони або інші органи, такі як СБУ чи розвідка, там де військовозобов'язаний стоїть на обліку.

Надалі поданих на бронювання співробітників перевіряють через реєстр "Оберіг" на відповідність військово-облікових даних і потім направляють Міністерству економіки.