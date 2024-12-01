Міноборони анонсувало реформу ВЛК — що зміниться

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я та неурядовою організацією "Принцип" представили реформу військово-лікарських комісій. Вона усуне необхідність відвідувати територіальні центри комплектування.

Що передбачає реформа ВЛК в Україні

Як повідомляє Міноборони України, сучасна система ВЛК має два недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав. З іншого богу, система не запобігає включенню до лав ЗСУ осіб із серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для армії.

Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів, — йдеться у повідомленні. Поширити

Крім того, тепер для проходження ВЛК більше не потрібно йти до ТЦК. Військовозобов'язані особи зможуть самостійно обрати лікарню, де бажають проходити медогляд. Звідти дані будуть потрапляти до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Надалі ці дані передаватимуться у медичну інформаційну систему ЗСУ, яка буде модернізована під цю реформу: з'явиться технічна можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК.

Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення. Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання, — пояснили у Міноборони. Поширити

Також після кожного рішення буде видно цифровий слід — електроні підписи як лікарі, так і працівника ВЛК. Висновки комісій будуть зберігатися. Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.

Впровадження реформи буде відбуватися у три етапи і має закінчитися вже у листопаді 2025 року.

До якого терміну в Україні буде продовжено воєнний стан та мобілізацію

Згідно з законами воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Останній раз Володимир Зеленський підписував закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації у серпні, до 10 листопада.

Це буде вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни.