Міноборони анонсувало реформу ВЛК — що зміниться

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я та неурядовою організацією "Принцип" представили реформу військово-лікарських комісій. Вона усуне необхідність відвідувати територіальні центри комплектування.
Головні тези:
- Реформа військово-лікарських комісій усуне недоліки та спростить процес ВЛК в Україні.
- Нововведення дозволять обирати лікарню для медогляду без відвідування територіального центру комплектування.
- Розділення рішень ВЛК на медичний та адміністративний блоки підвищить об'єктивність перевірки.
- Впровадження реформи передбачене на три етапи та завершиться до листопада 2025 року.
- Продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні заплановано до лютого 2025 року.
Що передбачає реформа ВЛК в Україні
Як повідомляє Міноборони України, сучасна система ВЛК має два недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав. З іншого богу, система не запобігає включенню до лав ЗСУ осіб із серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для армії.
Крім того, тепер для проходження ВЛК більше не потрібно йти до ТЦК. Військовозобов'язані особи зможуть самостійно обрати лікарню, де бажають проходити медогляд. Звідти дані будуть потрапляти до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).
Надалі ці дані передаватимуться у медичну інформаційну систему ЗСУ, яка буде модернізована під цю реформу: з'явиться технічна можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК.
Також після кожного рішення буде видно цифровий слід — електроні підписи як лікарі, так і працівника ВЛК. Висновки комісій будуть зберігатися. Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.
Впровадження реформи буде відбуватися у три етапи і має закінчитися вже у листопаді 2025 року.
До якого терміну в Україні буде продовжено воєнний стан та мобілізацію
Згідно з законами воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.
Останній раз Володимир Зеленський підписував закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації у серпні, до 10 листопада.
Це буде вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни.
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