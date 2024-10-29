Умєров заявив про масштабування Сил безпілотних систем — чому це важливо
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров заявив про масштабування Сил безпілотних систем — чому це важливо

Рустем Умєров
Умєров

29 жовтня очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив, що Кабмін включив Командування Сил безпілотних систем до переліку державних замовників безпілотників та засобів РЕБ, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв’язку.

Головні тези:

  • Включення Командування Сил безпілотних систем до державних замовників є важливим рішенням для розвитку СБС.
  • Рустем Умєров наголосив, що Сили безпілотних систем щоденно посилюють оборонні можливості України на суші, в повітрі та на морі.

Україна продовжує зміцнювати СБС

Продовжуємо масштабувати Сили безпілотних систем — унікальний рід військ, якого немає в жодній армії світу. Уряд включив Командування СБС до переліку державних замовників безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв’язку.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

За словами очільника Міноборони, це рішення дасть можливість швидше й ефективніше посилювати спроможності українських воїнів на суші, в повітрі та на морі.

Окрім того, наголошується, що тепер Сили безпілотних систем зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії російським дронам.

Україна вже неодноразово доводила, що здатна перетворювати технологічну перевагу на тактичні успіхи. Завдяки цьому рішенню в нас з’являється ще більше можливостей для досягнення перемоги, — підсумував Рустем Умєров.

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Сили безпілотних систем України — що важливо знати

Сили безпілотних систем — це перший в світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні і підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.

СБС вирішили створити на тлі зміни характеру і технологічності війни, яку Росія уже понад 10 років веде проти України.

Головне завдання цього роду військ — масштабувати та систематизувати здобутий досвід використання безпілотних систем, а також в реаліях нерівної боротьби доктринально зацементувати підхід — спочатку роботи.

Командувачем Сил Безпілотних Систем є полковник Вадим Сухаревський — герой України, перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням відкрито вогонь на ураження російських бойовиків в 2014 році.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ з'являться Сили безпілотних систем — Зеленський
Володимир Зеленський
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підписав закон про Сили безпілотних систем — що він передбачає
Офіс Президента України
Зеленський підписав закон про Сили безпілотних систем — що він передбачає
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Воронезькій області РФ дрони уразили спиртзаводи — відео
У Воронезькій області РФ дрони уразили спиртзаводи — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?