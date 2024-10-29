Умєров заявив про масштабування Сил безпілотних систем — чому це важливо

29 жовтня очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив, що Кабмін включив Командування Сил безпілотних систем до переліку державних замовників безпілотників та засобів РЕБ, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв’язку.
Головні тези:
- Включення Командування Сил безпілотних систем до державних замовників є важливим рішенням для розвитку СБС.
- Рустем Умєров наголосив, що Сили безпілотних систем щоденно посилюють оборонні можливості України на суші, в повітрі та на морі.
Україна продовжує зміцнювати СБС
За словами очільника Міноборони, це рішення дасть можливість швидше й ефективніше посилювати спроможності українських воїнів на суші, в повітрі та на морі.
Окрім того, наголошується, що тепер Сили безпілотних систем зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії російським дронам.
Сили безпілотних систем України — що важливо знати
Сили безпілотних систем — це перший в світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні і підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.
СБС вирішили створити на тлі зміни характеру і технологічності війни, яку Росія уже понад 10 років веде проти України.
Головне завдання цього роду військ — масштабувати та систематизувати здобутий досвід використання безпілотних систем, а також в реаліях нерівної боротьби доктринально зацементувати підхід — спочатку роботи.
Командувачем Сил Безпілотних Систем є полковник Вадим Сухаревський — герой України, перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням відкрито вогонь на ураження російських бойовиків в 2014 році.
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