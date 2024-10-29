Умєров заявив про масштабування Сил безпілотних систем — чому це важливо

29 жовтня очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив, що Кабмін включив Командування Сил безпілотних систем до переліку державних замовників безпілотників та засобів РЕБ, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв’язку.

Україна продовжує зміцнювати СБС

Продовжуємо масштабувати Сили безпілотних систем — унікальний рід військ, якого немає в жодній армії світу. Уряд включив Командування СБС до переліку державних замовників безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв’язку. Рустем Умєров Міністр оборони України

За словами очільника Міноборони, це рішення дасть можливість швидше й ефективніше посилювати спроможності українських воїнів на суші, в повітрі та на морі.

Окрім того, наголошується, що тепер Сили безпілотних систем зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії російським дронам.

Україна вже неодноразово доводила, що здатна перетворювати технологічну перевагу на тактичні успіхи. Завдяки цьому рішенню в нас з’являється ще більше можливостей для досягнення перемоги, — підсумував Рустем Умєров. Поширити

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Сили безпілотних систем України — що важливо знати

Сили безпілотних систем — це перший в світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні і підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.

СБС вирішили створити на тлі зміни характеру і технологічності війни, яку Росія уже понад 10 років веде проти України.

Головне завдання цього роду військ — масштабувати та систематизувати здобутий досвід використання безпілотних систем, а також в реаліях нерівної боротьби доктринально зацементувати підхід — спочатку роботи.