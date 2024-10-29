Умеров заявил о масштабировании Сил беспилотных систем — почему это важно

29 октября глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил, что Кабмин включил Командование Сил беспилотных систем в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств РЭБ, закупаемых через Минобороны и Госспецсвязи.

Украина продолжает укреплять СБС

Продолжаем масштабировать Силы беспилотных систем — уникальный род войск, которого нет ни в одной армии мира. Правительство включило Командование СБС в список государственных заказчиков беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, закупаемых через Минобороны и Госспецсвязи. Рустем Умеров Министр обороны Украины

По словам главы Минобороны, это решение позволит быстрее и эффективнее усиливать способности украинских воинов на суше, в воздухе и на море.

Кроме того, указано, что теперь Силы беспилотных систем смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия российским дронам.

Украина уже неоднократно доказывала, что способна превращать технологическое превосходство в тактические успехи. Благодаря этому решению у нас появляется еще больше возможностей для достижения победы, — подытожил Рустем Умеров. Поделиться

Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Силы беспилотных систем Украины — что важно знать

Силы беспилотных систем — первый в мире род войск, использующий в своей боевой работе воздушные, морские надводные и подводные, беспилотные наземные и роботизированные системы.

СБС решили создать на фоне изменения характера и технологичности войны, которую Россия уже более 10 лет ведет против Украины.