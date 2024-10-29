Умеров заявил о масштабировании Сил беспилотных систем — почему это важно

29 октября глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил, что Кабмин включил Командование Сил беспилотных систем в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств РЭБ, закупаемых через Минобороны и Госспецсвязи.
Главные тезисы
- Включение Командования Сил беспилотных систем в государственные заказчики является важным решением для развития СБС.
- Рустем Умеров подчеркнул, что Силы беспилотных систем ежедневно усиливают оборонные возможности Украины на суше, воздухе и на море.
Украина продолжает укреплять СБС
По словам главы Минобороны, это решение позволит быстрее и эффективнее усиливать способности украинских воинов на суше, в воздухе и на море.
Кроме того, указано, что теперь Силы беспилотных систем смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия российским дронам.
Силы беспилотных систем Украины — что важно знать
Силы беспилотных систем — первый в мире род войск, использующий в своей боевой работе воздушные, морские надводные и подводные, беспилотные наземные и роботизированные системы.
СБС решили создать на фоне изменения характера и технологичности войны, которую Россия уже более 10 лет ведет против Украины.