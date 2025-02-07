Кабмін призначив Мойсюка і Чуркіна заступниками міністра оборони України

Кабінет міністрів України призначив 7 лютого двох нових заступників глави Міноборони. Посади отримали Євген Мойсюк і Валерій Чуркін.
Головні тези:
- Євген Мойсюк призначений заступником міністра оборони для розвитку та генерації Сил оборони та мобілізаційних процесів.
- Валерій Чуркін став заступником міністра оборони з оборонних інновацій та технологічного розвитку, впроваджуючи сучасні рішення в українську армію.
- Призначення нових заступників є частиною стратегії з підвищення ефективності Збройних Сил України і модернізації військового управління.
Кабмін призначив нових заступників міністра оборони Умєрова
Як зазначає Умєров, нових заступників призначили за його поданням.
За словами міністра оборони, Мойсюк є одним з найдосвідченіших офіцерів української армії, а також бойовим командиром. Він відповідатиме за розвиток і генерацію Сил оборони, включно з мобілізаційними процесами та підготовкою воїнів.
Досвід Мойсюка охоплює командування Десантно-штурмовими військами, службу на посаді заступника головнокомандувача ЗСУ, участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку.
Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки.
Глава Міноборони наголосив, що Валерій Чуркін — офіцер, учасник бойових дій, який долучився до ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Він — лідер інновацій у сфері військових технологій, керівник Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ.
На посаді заступника міністра оборони він займатиметься оборонними інноваціями та технологічним розвитком української армії.
Глава Міноборони пояснив, що рішення про призначення нових заступників — частина комплексного підходу до посилення ЗСУ, модернізації управління та технологічного розвитку армії.
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