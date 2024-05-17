Иван Гаврилюк вступил в должность первого заместителя Министра обороны Украины

Соответствующее решение было принято на заседании 17 мая, сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Другим решением правительства генерал-лейтенант Иван Гаврилюк был уволен с должности заместителя Министра обороны Украины.

Правительство также утвердило решение назначить Александра Балануцу заместителем Министра обороны по европейской интеграции. До марта 2024 года Александр Балануца занимал должность посла Украины в Кувейте.

Гаврилюк занимал должность заместителя Министра обороны. Теперь правительство назначило его на пост первого заместителя главы Минобороны Рустема Умерова.

Кроме того, правительство уволило Людмилу Акимову с должности заместителя председателя Национального агентства квалификаций.

Что известно об Иване Гаврилюке

Иван Гаврилюк родился 19 апреля 1971 в пгт. Иванополь Чудновского района Житомирской области.

В Вооруженных Силах с 1 августа 1988 года по 3 марта 2020 года и с 24 февраля 2022 года по настоящее время.

В 2020 году — уволен с военной службы в запас. С 2020 по 2022 – советник командующего Сил логистики ВСУ.

24 февраля 2022 года принят на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период и назначен начальником управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики ВСУ.

С сентября 2022 по октябрь 2023 - заместитель главного инспектора Министерства обороны Украины.