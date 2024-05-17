Іван Гаврилюк обійняв посаду першого заступника Міністра оборони України

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 17 травня, повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Іншим рішенням уряду генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка було звільнено з посади заступника Міністра оборони України.

Уряд також затвердив рішення призначити Олександра Балануцу заступником Міністра оборони з питань європейської інтеграції. До березня 2024 року Олександр Балануца обіймав посаду посла України в Кувейті.

Гаврилюк обіймав посаду заступника Міністра оборони. Тепер уряд призначив його на пост першого заступника глави Міноборони Рустема Умєрова.

Крім того, уряд звільнив Людмилу Акімову з посади заступника голови Національного агентства кваліфікацій.

Що відомо про Івана Гаврилюка

Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року в смт. Іванопіль Чуднівського району Житомирської області.

У Збройних Силах із 1 серпня 1988 по 3 березня 2020 року та з 24 лютого 2022 року по теперішній час.

У 2020 році — звільнений із військової служби у запас. З 2020 по 2022 — радник командувача Сил логістики ЗСУ.

24 лютого 2022 року — прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ.

З вересня 2022 по жовтень 2023 року — заступник головного інспектора Міністерства оборони України.