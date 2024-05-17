Кабмін України призначив нового першого заступника Міністра оборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Кабмін України призначив нового першого заступника Міністра оборони

Іван Гаврилюк
Джерело:  Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

Кабінет Міністрів України затвердив рішення призначити генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка першим заступником Міністра оборони України.

Іван Гаврилюк обійняв посаду першого заступника Міністра оборони України

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 17 травня, повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Іншим рішенням уряду генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка було звільнено з посади заступника Міністра оборони України.

Уряд також затвердив рішення призначити Олександра Балануцу заступником Міністра оборони з питань європейської інтеграції. До березня 2024 року Олександр Балануца обіймав посаду посла України в Кувейті.

Гаврилюк обіймав посаду заступника Міністра оборони. Тепер уряд призначив його на пост першого заступника глави Міноборони Рустема Умєрова.

Крім того, уряд звільнив Людмилу Акімову з посади заступника голови Національного агентства кваліфікацій.

Що відомо про Івана Гаврилюка

Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року в смт. Іванопіль Чуднівського району Житомирської області.

У Збройних Силах із 1 серпня 1988 по 3 березня 2020 року та з 24 лютого 2022 року по теперішній час.

У 2020 році — звільнений із військової служби у запас. З 2020 по 2022 — радник командувача Сил логістики ЗСУ.

24 лютого 2022 року — прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ.

З вересня 2022 по жовтень 2023 року — заступник головного інспектора Міністерства оборони України.

5 жовтня 2023 року призначений Кабінетом міністрів України на посаду заступника міністра оборони України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ексочільника Донецької ОВА Павла Кириленка призначили головою АМКУ
Ексочільника Донецької ОВА Павла Кириленка призначили головою АМКУ
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олександра Шовковського офіційно призначили головним тренером "Динамо"
Олександр Шовковський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Волонтерку Богдану Ярову призначили радницею заступника Міністра оборони України
Міноборони України
Богдана Ярова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?