Кабмін погодив нових голів держадміністрацій Києва — хто очолить райони столиці

Кабінет міністрів погодив заміну голів районних державних адміністрацій Києва. На посади хочуть призначити вісім нових керівників.
Головні тези:
- Кабмін погодив нових голів держадміністрацій Києва, що призведе до змін у керівництві районів столиці.
- Вісім нових керівників претендують на посади голів районних державних адміністрацій у Києві.
- Два райони зберегли своїх керівників, а решта тимчасових керівників були замінені на постійних.
Кабмін погодив нових голів держадміністрацій Києва
Звільнити збираються двох голів РДА: Сергія Садового з Голосіївської адміністрації та Ірини Чечотки — з Солом'янської. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Призначити:
Софію Дунаєвську — в Голосіївську РДА
Ігоря Кравченка — в Солом'янську
Сергія Лазарєва — в Дарницьку РДА
Максима Бахматова — в Деснянську (Бахматов — радник мера Віталія Кличка, засновник Офісу трансформації і генеральний директор ВДНГ)
Андрія Паладія — в Дніпровську
Володимира Наконечного — в Подільську
Георгія Зантараї — в Святошинську
Олександра Сазановича — в Шевченківську
Декілька РДА мали тимчасових керівників. Це Шевченківська, Святошинська, Подільська, Дніпровська, Деснянська, Дарницька. Таким чином всіх тимчасових керівників замінили на постійних.
Два райони зберегли своїх керівників: Печерський, де керує Наталія Кондрашова, та Оболонський, де керує Кирило Фесик.
Остаточне рішення за президентом, який затверджує керівників РДА указами.
Заступник Віталія Кличка Микола Поворозник повідомив, що кандидатури з міським головою не погоджували.
"Перезавантаження" голів РДА начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував ще декілька місяців тому. Яку саме кількість голів РДА із десяти він буде замінювати — Ткаченко не сказав. Він розповів, що мав розмову на цю тему із президентом, і йшлося, що РДА загалом потребують перезавантаження керівників.
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