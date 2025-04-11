Кабмін погодив нових голів держадміністрацій Києва — хто очолить райони столиці
Категорія
Україна
Дата публікації

Кабмін погодив нових голів держадміністрацій Києва — хто очолить райони столиці

Кабмін
Джерело:  Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

Кабінет міністрів погодив заміну голів районних державних адміністрацій Києва. На посади хочуть призначити вісім нових керівників.

Головні тези:

  • Кабмін погодив нових голів держадміністрацій Києва, що призведе до змін у керівництві районів столиці.
  • Вісім нових керівників претендують на посади голів районних державних адміністрацій у Києві.
  • Два райони зберегли своїх керівників, а решта тимчасових керівників були замінені на постійних.

Кабмін погодив нових голів держадміністрацій Києва

Звільнити збираються двох голів РДА: Сергія Садового з Голосіївської адміністрації та Ірини Чечотки — з Солом'янської. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначити:

  • Софію Дунаєвську — в Голосіївську РДА

  • Ігоря Кравченка — в Солом'янську

  • Сергія Лазарєва — в Дарницьку РДА

  • Максима Бахматова — в Деснянську (Бахматов — радник мера Віталія Кличка, засновник Офісу трансформації і генеральний директор ВДНГ)

  • Андрія Паладія — в Дніпровську

  • Володимира Наконечного — в Подільську

  • Георгія Зантараї — в Святошинську

  • Олександра Сазановича — в Шевченківську

Декілька РДА мали тимчасових керівників. Це Шевченківська, Святошинська, Подільська, Дніпровська, Деснянська, Дарницька. Таким чином всіх тимчасових керівників замінили на постійних.

Два райони зберегли своїх керівників: Печерський, де керує Наталія Кондрашова, та Оболонський, де керує Кирило Фесик.

Остаточне рішення за президентом, який затверджує керівників РДА указами.

Заступник Віталія Кличка Микола Поворозник повідомив, що кандидатури з міським головою не погоджували.

"Перезавантаження" голів РДА начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував ще декілька місяців тому. Яку саме кількість голів РДА із десяти він буде замінювати — Ткаченко не сказав. Він розповів, що мав розмову на цю тему із президентом, і йшлося, що РДА загалом потребують перезавантаження керівників.

Голови РДА входять до Ради оборони міста, яка ухвалює рішення колегіально.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін України призначив нового першого заступника Міністра оборони
Іван Гаврилюк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Уряд призначив нових заступників голови Міноборони
Уряд призначив нових заступників голови Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін призначив Мойсюка і Чуркіна заступниками міністра оборони України
Рустем Умєров
Міноборони

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?