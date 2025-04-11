Кабмін погодив нових голів держадміністрацій Києва — хто очолить райони столиці

Кабінет міністрів погодив заміну голів районних державних адміністрацій Києва. На посади хочуть призначити вісім нових керівників.

Кабмін погодив нових голів держадміністрацій Києва

Звільнити збираються двох голів РДА: Сергія Садового з Голосіївської адміністрації та Ірини Чечотки — з Солом'янської. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначити:

Софію Дунаєвську — в Голосіївську РДА

Ігоря Кравченка — в Солом'янську

Сергія Лазарєва — в Дарницьку РДА

Максима Бахматова — в Деснянську (Бахматов — радник мера Віталія Кличка, засновник Офісу трансформації і генеральний директор ВДНГ)

Андрія Паладія — в Дніпровську

Володимира Наконечного — в Подільську

Георгія Зантараї — в Святошинську

Олександра Сазановича — в Шевченківську

Декілька РДА мали тимчасових керівників. Це Шевченківська, Святошинська, Подільська, Дніпровська, Деснянська, Дарницька. Таким чином всіх тимчасових керівників замінили на постійних.

Два райони зберегли своїх керівників: Печерський, де керує Наталія Кондрашова, та Оболонський, де керує Кирило Фесик.

Остаточне рішення за президентом, який затверджує керівників РДА указами.

Заступник Віталія Кличка Микола Поворозник повідомив, що кандидатури з міським головою не погоджували.

"Перезавантаження" голів РДА начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував ще декілька місяців тому. Яку саме кількість голів РДА із десяти він буде замінювати — Ткаченко не сказав. Він розповів, що мав розмову на цю тему із президентом, і йшлося, що РДА загалом потребують перезавантаження керівників.