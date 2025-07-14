Збільшення виплат жінкам при народженні дітей — Кабмін затвердив проєкт закону

Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради законопроєкт про збільшення виплат при народженні дитини. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Головні тези:
- Збільшення виплат жінкам при народженні дітей до 50 тис грн — крок у напрямку підтримки материнства та дитинства в Україні.
- Проєкт закону передбачає підвищення одноразової виплати для жінок без професійного стажу та нову програму єЯсла для підтримки батьків.
- Зараз допомога при народженні дитини українським жінкам складає 41 280 гривень, але зміни, запропоновані у законопроєкті, можуть полегшити їх фінансове становище.
Жінки в Україні отримуватимуть 50 тис грн при народженні дитини
Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.
За його словами, законопроєктом пропонується суттєво збільшити виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менш як 1 тис грн, а після ухвалення закону буде складати 7 тис грн на місяць.
Передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить уряд.
Прем'єр також повідомив про нову програму "єЯсла": після того, як дитині виповниться один рік, батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років.
Також зберігається "Пакунок малюка" у двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тис грн, додав Шмигаль.
У травні 2025 року Мінсоцполітики оприлюднило новий проєкт, яким передбачено:
надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100 % заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим);
надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину;
надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після прийняття проєкту акта.
Зараз допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Разово виплачується 10 320 гривень, решту суми виплачують впродовж трьох років по 860 гривень кожного місяця.
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