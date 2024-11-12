В Амстердаме после того, как на прошлой неделе пропалестинские сторонники совершили многочисленные нападения на израильских болельщиков, произошли новые беспорядки и попытки поджогов транспорта.

Что известно о новой волне беспорядков в Амстердаме

По информации СМИ, беспорядки произошли вечером, 11 ноября в районе Неев-Вест.

Отмечается, что толпа повредила припаркованные автомобили и общественный транспорт, в частности, был подожжен трамвай и забросаны камнями автобус.

Десятки людей бросали пиротехнические изделия, забросали автомобили. Трамвай вспыхнул после того, как в него бросили фейерверк. Автобус также забросали камнями, подчеркивают журналисты издания. Поделиться

Представители полиции Амстердама отмечают, что конфликт вспыхнул на площади "Плейн '40-'45" и приобрел наибольшую эскалацию на Слотермейерлаан, где нападавшие атаковали правоохранителей.

В результате столкновений полицейские задержали трех человек, однако ожидается, что будут произведены дополнительные аресты.

В частности, нападавшие восклицали антисемитские возгласы.

Также зафиксированы неизвестные на фетбайках и скутерах, а по улицам проезжали автомобили, водители которых наблюдали за ситуацией. Многие нарушители закрывали лицо.

К счастью, в горящем трамвае на момент инцидента никого не было, и огонь удалось быстро потушить. Один из участников беспорядков получил ранения при запуске пиротехники, ему оказана помощь на месте, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Также злоумышленники напали на ехавшего велосипедом подростка: по словам потерпевшего, его спасла полиция.

Что известно об антиизраильских беспорядках в Амстердаме

На этой неделе в Амстердаме действует чрезвычайное решение, введенное из-за беспорядков, вспыхнувших на прошлой неделе, когда проходил футбольный матч между местной командой "Аякс" и "Маккаби" (Тель-Авив).

Тогда произошли нападения на израильтян, что вызвало резонанс как в Нидерландах, так и за их пределами, в том числе в Израиле. Были задержаны более 60 человек.

Вероятно, вторая волна беспорядков началась из-за задержания женщины, которая, несмотря на запрет властей, вышла на противоизраильский протест.