В Амстердаме после того, как на прошлой неделе пропалестинские сторонники совершили многочисленные нападения на израильских болельщиков, произошли новые беспорядки и попытки поджогов транспорта.
Главные тезисы
- Беспорядки в Амстердаме начались после нападений на израильских болельщиков пропалестинскими сторонниками.
- Полиция задержала трех человек в связи с новой волной беспорядков, включая антисемитские выкрики и нападения на мирных граждан.
- Инциденты привели к попыткам поджога трамвая и забросам камнями автобуса в определенных районах города.
- Более 60 человек были задержаны в результате предыдущих беспорядков, связанных с футбольным матчем между “Аякс” и “Маккаби”.
- Кроме того, конфликт усугубился после задержания женщины, вышедшей на протест, несмотря на запрет властей.
Что известно о новой волне беспорядков в Амстердаме
По информации СМИ, беспорядки произошли вечером, 11 ноября в районе Неев-Вест.
Отмечается, что толпа повредила припаркованные автомобили и общественный транспорт, в частности, был подожжен трамвай и забросаны камнями автобус.
Представители полиции Амстердама отмечают, что конфликт вспыхнул на площади "Плейн '40-'45" и приобрел наибольшую эскалацию на Слотермейерлаан, где нападавшие атаковали правоохранителей.
В результате столкновений полицейские задержали трех человек, однако ожидается, что будут произведены дополнительные аресты.
В частности, нападавшие восклицали антисемитские возгласы.
Также зафиксированы неизвестные на фетбайках и скутерах, а по улицам проезжали автомобили, водители которых наблюдали за ситуацией. Многие нарушители закрывали лицо.
Также злоумышленники напали на ехавшего велосипедом подростка: по словам потерпевшего, его спасла полиция.
Что известно об антиизраильских беспорядках в Амстердаме
На этой неделе в Амстердаме действует чрезвычайное решение, введенное из-за беспорядков, вспыхнувших на прошлой неделе, когда проходил футбольный матч между местной командой "Аякс" и "Маккаби" (Тель-Авив).
Тогда произошли нападения на израильтян, что вызвало резонанс как в Нидерландах, так и за их пределами, в том числе в Израиле. Были задержаны более 60 человек.
Вероятно, вторая волна беспорядков началась из-за задержания женщины, которая, несмотря на запрет властей, вышла на противоизраильский протест.
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