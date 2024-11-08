Неизвестные в масках совершили нападение на футбольных фанатов из Израиля после матча Лиги Европы между "Аяксом" и "Маккаби" в Амстердаме.

Что известно о нападении на футбольных фанатов из Израиля в Амстердаме и массовых беспорядках

В результате нападения пострадали 10 граждан Израиля. Есть также люди, переставшие выходить на связь.

Нападавшие имели при себе знамена Палестины.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже призвал отправить 2 самолета для Нидерландов, которым вернуть израильских граждан домой.

Израильские власти уже заявили, что возлагают на Нидерланды ответственность за безопасность своих граждан, объявив о подготовке к отправке грузовых самолетов ЦАХАЛ для проведения спасательной операции.

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi — Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024

В МИД Израиля рекомендовали всем своим гражданам в Амстердаме не покидать гостиницы.

Как отреагировали на беспорядки власти Нидерландов

Власти Нидерландов впоследствии заявили о стабилизации ситуации и проведении десятков арестов организаторов беспорядков.

Палестинские поклонники утверждали, что израильтяне напали на арабов в городе и портили флаги.

Болельщики, в свою очередь, утверждают о нападениях организованных банд, которые устроили засады у стадиона и их гостиниц. Нападающие действовали группами, многие были в масках, а некоторые даже несли палестинские флаги.

Эти приступы носили хорошо спланированный характер и дополнительно усилили напряжение в регионе.

Israel’s Maccabi Tel Aviv hooligans, protected by police, chanted anti-Arab slurs and a genocidal song in Amsterdam, including lines like “no schools in Gaza because there are no children left” & “Let the IDF win to fuck the Arabs”.



They also attacked Palestinian flags.



This… pic.twitter.com/MIposXA2vx — Clash Report (@clashreport) November 8, 2024

Голландская полиция уже арестовала 57 человек после столкновений между израильскими и пропалестинскими футбольными фанатами.