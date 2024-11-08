Неизвестные в масках совершили нападение на футбольных фанатов из Израиля после матча Лиги Европы между "Аяксом" и "Маккаби" в Амстердаме.
Главные тезисы
- Более 50 человек были задержаны после нападения на футбольных болельщиков из Израиля в Амстердаме, приведшего к ранениям 10 граждан.
- Столкновения усугубили напряженность в регионе и вызвали дипломатические действия, включая призывы к спасательным операциям и возвращению граждан.
- Израильские власти обвинили Нидерланды в недостаточной обеспечении безопасности и принимают меры для защиты своих граждан.
- Палестинские фанаты и израильские болельщики предъявляют друг другу обвинения в нападениях, а голландская полиция проводит массовые аресты.
- Инцидент в Амстердаме вызвал волну возмущения и требований вернуть участников конфликта к закону, акцентируя внимание на безопасности и предотвращении подобных ситуаций.
Что известно о нападении на футбольных фанатов из Израиля в Амстердаме и массовых беспорядках
В результате нападения пострадали 10 граждан Израиля. Есть также люди, переставшие выходить на связь.
Нападавшие имели при себе знамена Палестины.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже призвал отправить 2 самолета для Нидерландов, которым вернуть израильских граждан домой.
Израильские власти уже заявили, что возлагают на Нидерланды ответственность за безопасность своих граждан, объявив о подготовке к отправке грузовых самолетов ЦАХАЛ для проведения спасательной операции.
Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi— Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024
В МИД Израиля рекомендовали всем своим гражданам в Амстердаме не покидать гостиницы.
Как отреагировали на беспорядки власти Нидерландов
Власти Нидерландов впоследствии заявили о стабилизации ситуации и проведении десятков арестов организаторов беспорядков.
Палестинские поклонники утверждали, что израильтяне напали на арабов в городе и портили флаги.
Болельщики, в свою очередь, утверждают о нападениях организованных банд, которые устроили засады у стадиона и их гостиниц. Нападающие действовали группами, многие были в масках, а некоторые даже несли палестинские флаги.
Эти приступы носили хорошо спланированный характер и дополнительно усилили напряжение в регионе.
Israel’s Maccabi Tel Aviv hooligans, protected by police, chanted anti-Arab slurs and a genocidal song in Amsterdam, including lines like “no schools in Gaza because there are no children left” & “Let the IDF win to fuck the Arabs”.— Clash Report (@clashreport) November 8, 2024
They also attacked Palestinian flags.
This… pic.twitter.com/MIposXA2vx
Голландская полиция уже арестовала 57 человек после столкновений между израильскими и пропалестинскими футбольными фанатами.
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