Жестокие избиения. В Амстердаме задержали более 50 человек после нападения на футбольных болельщиков из Израиля ― видео
Категория
Мир
Дата публикации

Жестокие избиения. В Амстердаме задержали более 50 человек после нападения на футбольных болельщиков из Израиля ― видео

Беспорядки в Амстердаме
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Источник:  Bloomberg

Неизвестные в масках совершили нападение на футбольных фанатов из Израиля после матча Лиги Европы между "Аяксом" и "Маккаби" в Амстердаме.

Главные тезисы

  • Более 50 человек были задержаны после нападения на футбольных болельщиков из Израиля в Амстердаме, приведшего к ранениям 10 граждан.
  • Столкновения усугубили напряженность в регионе и вызвали дипломатические действия, включая призывы к спасательным операциям и возвращению граждан.
  • Израильские власти обвинили Нидерланды в недостаточной обеспечении безопасности и принимают меры для защиты своих граждан.
  • Палестинские фанаты и израильские болельщики предъявляют друг другу обвинения в нападениях, а голландская полиция проводит массовые аресты.
  • Инцидент в Амстердаме вызвал волну возмущения и требований вернуть участников конфликта к закону, акцентируя внимание на безопасности и предотвращении подобных ситуаций.

Что известно о нападении на футбольных фанатов из Израиля в Амстердаме и массовых беспорядках

В результате нападения пострадали 10 граждан Израиля. Есть также люди, переставшие выходить на связь.

Нападавшие имели при себе знамена Палестины.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже призвал отправить 2 самолета для Нидерландов, которым вернуть израильских граждан домой.

Израильские власти уже заявили, что возлагают на Нидерланды ответственность за безопасность своих граждан, объявив о подготовке к отправке грузовых самолетов ЦАХАЛ для проведения спасательной операции.

В МИД Израиля рекомендовали всем своим гражданам в Амстердаме не покидать гостиницы.

Как отреагировали на беспорядки власти Нидерландов

Власти Нидерландов впоследствии заявили о стабилизации ситуации и проведении десятков арестов организаторов беспорядков.

Палестинские поклонники утверждали, что израильтяне напали на арабов в городе и портили флаги.

Болельщики, в свою очередь, утверждают о нападениях организованных банд, которые устроили засады у стадиона и их гостиниц. Нападающие действовали группами, многие были в масках, а некоторые даже несли палестинские флаги.

Эти приступы носили хорошо спланированный характер и дополнительно усилили напряжение в регионе.

Голландская полиция уже арестовала 57 человек после столкновений между израильскими и пропалестинскими футбольными фанатами.

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