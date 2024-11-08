Невідомі в масках здійснили напад на футбольних фанатів з Ізраїлю після матчу Ліги Європи між “Аяксом” та ""Маккабі" у Амстердамі.

Що відомо про напад на футбольних фанатів з Ізраїлю в Амстердамі та масові заворушення

Зазначається, що в результаті нападу постраждали 10 громадян Ізраїлю. Є також особи, які перестали виходити на зв’язок.

Нападники мали при собі прапори Палестини.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вже закликав відправити 2 літаки для Нідерландів, щою повернути ізраїльських громадян додому.

Ізраїльська влада вже заявила, що покладає на Нідерланди відповідальність за безпеку своїх громадян, оголосивши про підготовку до відправки вантажних літаків ЦАХАЛу для проведення рятувальної операції.

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi — Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024

В МЗС Ізраїлю рекомендували всім своїм громадянам в Амстердамі не покидати готелів.

Як відреагувала на заворушення влада Нідерландів

Влада Нідерландів згодом заявила про стабілізацію ситуації і проведення десятків арештів організаторів заворушень.

Палестинські прихильники стверджували, що ізраїльтяни напали на арабів у місті та псували прапори.

Вболівальники, своєю чергою, стверджують про напади організованих банд, які влаштували засідки біля стадіону та біля їхніх готелів. Нападники діяли групами, багато з них були в масках, а деякі навіть несли палестинські прапори.

Ці напади мали добре спланований характер і додатково посилили напругу в регіоні.

Israel’s Maccabi Tel Aviv hooligans, protected by police, chanted anti-Arab slurs and a genocidal song in Amsterdam, including lines like “no schools in Gaza because there are no children left” & “Let the IDF win to fuck the Arabs”.



They also attacked Palestinian flags.



This… pic.twitter.com/MIposXA2vx — Clash Report (@clashreport) November 8, 2024

Голландська поліція вже заарештувала 57 осіб після сутичок між ізраїльськими та пропалестинськими футбольними фанатами.