Жорстокі побиття. В Амстердамі затримали понад 50 людей після нападу на футбольних вболівальників з Ізраїлю ― відео
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Жорстокі побиття. В Амстердамі затримали понад 50 людей після нападу на футбольних вболівальників з Ізраїлю ― відео

Заворушення в Амстердамі
Джерело:  Bloomberg

Невідомі в масках здійснили напад на футбольних фанатів з Ізраїлю після матчу Ліги Європи між “Аяксом” та ""Маккабі" у Амстердамі.

Головні тези:

  • Напад на футбольних вболівальників з Ізраїлю у Амстердамі спричинив поранення для 10 громадян.
  • Ізраїль вимагає від Нідерландів забезпечення безпеки громадян та організує рятувальну операцію.
  • Сутички між ізраїльськими та пропалестинськими фанатами призвели до масових арештів та напруги в регіоні.
  • Організовані групи нападників в масках несли палестинські прапори, зміцнюючи напруженість.
  • Влада Нідерландів стабілізувала ситуацію та затримала десятки організаторів заворушень після подій у Амстердамі.

Що відомо про напад на футбольних фанатів з Ізраїлю в Амстердамі та масові заворушення

Зазначається, що в результаті нападу постраждали 10 громадян Ізраїлю. Є також особи, які перестали виходити на зв’язок.

Нападники мали при собі прапори Палестини.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вже закликав відправити 2 літаки для Нідерландів, щою повернути ізраїльських громадян додому.

Ізраїльська влада вже заявила, що покладає на Нідерланди відповідальність за безпеку своїх громадян, оголосивши про підготовку до відправки вантажних літаків ЦАХАЛу для проведення рятувальної операції.

В МЗС Ізраїлю рекомендували всім своїм громадянам в Амстердамі не покидати готелів.

Як відреагувала на заворушення влада Нідерландів

Влада Нідерландів згодом заявила про стабілізацію ситуації і проведення десятків арештів організаторів заворушень.

Палестинські прихильники стверджували, що ізраїльтяни напали на арабів у місті та псували прапори.

Вболівальники, своєю чергою, стверджують про напади організованих банд, які влаштували засідки біля стадіону та біля їхніх готелів. Нападники діяли групами, багато з них були в масках, а деякі навіть несли палестинські прапори.

Ці напади мали добре спланований характер і додатково посилили напругу в регіоні.

Голландська поліція вже заарештувала 57 осіб після сутичок між ізраїльськими та пропалестинськими футбольними фанатами.

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